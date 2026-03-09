2,000 שנות מאסר ליריב של ארדואן: המשפט שמרעיד את טורקיה

בעולם הפוליטי המתוח של טורקיה, יש מספרים שקשה לדמיין: 2,000 שנים בכלא. זהו גזר הדין המצטבר שעומד היום (9 במרץ 2026) בפני אקרם איממולו, ראש עיריית איסטנבול והיריב הפוליטי המרכזי של הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן.

איממולו, שנעצר כבר במרץ 2025 ועורר סערה בשווקים הפיננסיים, עומד לדין באשמת שחיתות וניהול ארגון פשיעה, לצד לא פחות מ-401 נאשמים נוספים. מעצרו בשנה שעברה גרם לטלטלה כה עזה בכלכלה הטורקית, עד שהרשויות נאלצו להעלות את הריבית בחדות ולשרוף מיליארדי דולרים מרזרבות המט"ח כדי לייצב את הלירה הטורקית.

בעוד התביעה מציגה אישומים פליליים כבדים, באופוזיציה הטורקית (מפלגת ה-CHP) לא מתבלבלים: לטענתם, מדובר בסיכול פוליטי מובהק. "כל העניין הוא הפחד של ארדואן מאיממולו", הצהיר מנהיג האופוזיציה, אוזגור אוזל.

ההיסטוריה מלמדת שאיממולו הוא האיש שהצליח להנחית על ארדואן מכות פוליטיות כואבות. ניצחונו באיסטנבול ב-2019 וב-2024 סדק את תדמית הבלתי-מנוצח של הנשיא, דווקא בעיר שבה ארדואן עצמו החל את דרכו הפוליטית כראש עיר. איממולו נעצר ימים ספורים לפני שהיה אמור להכריז רשמית על מועמדותו לנשיאות, בבחירות שצפויות להקדים את מועדן המקורי ב-2028.

האם המנהיג שסומן כמי שעשוי להחליף את ארדואן יסיים את חייו מאחורי הסורגים לעשרות דורות קדימה? המשפט שמתחיל היום עשוי לקבוע לא רק את גורלו של איממולו, אלא את עתידה של הדמוקרטיה הטורקית כולה.