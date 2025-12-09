המשטרה הפדרלית של אוסטרליה (AFP) הודיעה כי גבר בן 44 מאוסטרליה המערבית נשלח ל-7 שנים ו-4 חודשים בכלא, לאחר שהודה בהפעלת רשתות "Evil Twin Wi-Fi" מזויפות בשדות תעופה ובטיסות תוך גניבת מידע אישי וחומרים אישיים מאלפי קורבנות.

החקירה נפתחה באפריל 2024, לאחר שעובד שדה תעופה דיווח על רשת Wi-Fi חשודה במהלך טיסה. בעקבות זאת איתרה ה-AFP ציוד ייעודי ליצירת רשתות Wi-Fi מתחזות, מחשבים וטלפונים, וכשחיפשה בביתו אף מצאה מאות תמונות וסרטונים פרטיים, וכן עדויות לגישה בלתי מורשית לחשבונות דיגיטליים.

כך זה עבד: החשוד הפעיל רשתות Wi-Fi בשם זהה לרשתות החינמיות של שדות תעופה גדולים באוסטרליה כמו פרת’, מלבורן ואדלייד וגם בטיסות פנים.

בדף נכתב כי החיבור לאינטרנט יהיה בחינם רק "אם תתחבר דרך אחד מחשבונות הרשתות החברתיות שלך". הפרטים האלה כמובן נקלטו בעמוד כניסה מזויף שבו הזינו סיסמאות, שאותן התוקף גנב ישירות.

באמצעות הסיסמאות הוא נכנס לחשבונות אחרים של הקורבנות והשיג גישה לקבצים ותמונות פרטיים של הקורבנות.

הוא הורשע בשורת עבירות - גניבת מידע, פריצה למערכות, החזקת חומרים אישיים והפרעה לתקשורת אלקטרונית. בית המשפט הדגיש שמדובר בפגיעה חמורה בפרטיות הציבור ובעבירות בעלות אופי שיטתי ומתמשך.