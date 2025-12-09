כיכר השבת
זה העונש הכבד שקיבל

אוסטרליה: גבר גנב מידע אישי מאלפי נוסעים ע"י רשתות Wi-Fi מזויפות במטוסים

גבר מאוסטרליה המערבית נשלח ל-7 שנים ו-4 חודשים בכלא, לאחר שהודה בהפעלת רשתות "Evil Twin Wi-Fi" מזויפות בשדות תעופה ובטיסות תוך גניבת מידע אישי וחומרים אישיים מאלפי קורבנות | הוא הורשע בגניבת מידע, פריצה למערכות, החזקת חומרים אישיים והפרעה לתקשורת אלקטרונית (תעופה)

(צילום: שאטרסטוק)

המשטרה הפדרלית של אוסטרליה (AFP) הודיעה כי גבר בן 44 מאוסטרליה המערבית נשלח ל-7 שנים ו-4 חודשים בכלא, לאחר שהודה בהפעלת רשתות "Evil Twin Wi-Fi" מזויפות בשדות תעופה ובטיסות תוך גניבת מידע אישי וחומרים אישיים מאלפי קורבנות.

החקירה נפתחה באפריל 2024, לאחר שעובד שדה תעופה דיווח על רשת Wi-Fi חשודה במהלך טיסה. בעקבות זאת איתרה ה-AFP ציוד ייעודי ליצירת רשתות Wi-Fi מתחזות, מחשבים וטלפונים, וכשחיפשה בביתו אף מצאה מאות תמונות וסרטונים פרטיים, וכן עדויות לגישה בלתי מורשית לחשבונות דיגיטליים.

כך זה עבד: החשוד הפעיל רשתות Wi-Fi בשם זהה לרשתות החינמיות של שדות תעופה גדולים באוסטרליה כמו פרת’, מלבורן ואדלייד וגם בטיסות פנים. 

בדף נכתב כי החיבור לאינטרנט יהיה בחינם רק "אם תתחבר דרך אחד מחשבונות הרשתות החברתיות שלך". הפרטים האלה כמובן נקלטו בעמוד כניסה מזויף שבו הזינו סיסמאות, שאותן התוקף גנב ישירות. 

באמצעות הסיסמאות הוא נכנס לחשבונות אחרים של הקורבנות והשיג גישה לקבצים ותמונות פרטיים של הקורבנות.

הוא הורשע בשורת עבירות - גניבת מידע, פריצה למערכות, החזקת חומרים אישיים והפרעה לתקשורת אלקטרונית. בית המשפט הדגיש שמדובר בפגיעה חמורה בפרטיות הציבור ובעבירות בעלות אופי שיטתי ומתמשך.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתעופה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר