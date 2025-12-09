"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום • צפו
תינוק נוסף נפטר מחצבת | והאם בחורי ישיבה אמריקאים יחמקו מסנקציות? | צפו
תינוק נוסף נפטר ממחלת החצבת | טראמפ תוקף; "אוקראיינה כבר לא דמוקרטית" | כוח צה"ל ביצע ירי לעבר חשודים בסוריה | מלחמת תאילנד קומבודיה - עשרות הרוגים ומאות אלפים פונו מהגבול |נמשכים החיפושים אחר גופת החלל רן גויאלי | נדחתה ההצעה להעלות מיסים על מכוניות חשמליות | דרישה אמריקאית - לא להטיל סנקציות על בחורי ישיבה אמריקאים | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני |צפו (היום בכיכר)
יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
האם הכתבה עניינה אותך?
כן (100%)
לא (0%)
0 תגובות