הנוסעים תקועים בטרמינל

תאונה חריגה בנמל התעופה JFK בניו יורק: מטוס חכור של ארקיע הושבת

תאונה חריגה אירעה הבוקר בנמל התעופה JFK בניו יורק כאשר מטוס יפני שביצע נסיעה לאחור בשדה, התנגש במטוס חכור של חברת ארקיע וגרם לו נזק | בעקבות האירוע הטיסה לתל אביב, שעליה אמורים להיות כ-270 ישראלים נדחתה | הנוסעים ממתינים בטרמינל, ללא מועד חלופי לטיסה לישראל (תעופה)

מטוס ארקיע | אילוסטרציה (צילום: דוברות ארקיע)

חריגה אירעה הבוקר (ראשון) בנמל התעופה JFK בניו יורק כאשר מטוס יפני של חברת התעופה 'Japan Airlines' שביצע נסיעה לאחור בשדה, התנגש במטוס חכור של חברת ארקיע וגרם לו נזק. המטוס היה ריק מנוסעים בזמן התאונה.

בעקבות האירוע הטיסה לתל אביב, שעליה אמורים להיות כ-270 ישראלים נדחתה. הנוסעים ממתינים בטרמינל, ולפי שעה אין מועד חלופי לטיסה ולא ברור כמה זמן ייערך התיקון של המטוס.

התאונה אירעה כאשר המטוס היפני מחברת JAL נגרר לאחור לאזור החניה בנמל התעופה הגדול בניו יורק, ופגע בחלק הקדמי של מטוס ארקיע שהתכונן לטיסה לישראל. הנזק העיקרי נגרם בחלק הקדמי של המטוס, מעל לתא הטייס ובכנף.

מחברת ארקיע נמסר: "הלילה במהלך גרירה של מטוס חברת התעופה Japan Airlines בנמל התעופה קנדי בניו יורק, פגע המטוס במטוס חכור של חברת Hi Fly המופעל עבור ‘ארקיע’ וגרם לו נזק על הקרקע. האירוע התרחש ללא נוסעים וללא צוות ואין נפגעים".

על פי החברה, "נוסעי הטיסה מקבלים כעת עדכון בנושא וארקיע דואגת לכלל הנוסעים ותעבירם לטיסות חלופיות. חברת Hi Fly תעמיד לרשות ארקיע מטוס חלופי, והפעלת לוח הטיסות עתידה להמשך כסדרה. במידת הצורך יימסרו עדכונים נוספים".

