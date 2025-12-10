כיכר השבת
"היה רעש חזק": המטוס נאלץ לשוב במהירות לנחיתה בשדה - זו הסיבה

טיסה שגרתית מהונג קונג למלבורן הלילה, חזרה לשדה התעופה של הונג קונג לאחר קרע בצמיג זמן קצר לאחר ההמראה | צוותי כיבוי אש של שדה התעופה היו בכוננות על המסלול | המטוס נחת בשלום, והנוסעים ואנשי צוות נסעו בשאטלים חזרה לאולם היוצאים (תעופה)

המטוס עם הצמיג הקרוע (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

טיסה של חברת התעופה קת'אי פסיפיק, שתוכננה במקור להמריא למלבורן בשעה 00:30 הלילה (בין שלישי לרביעי), חזרה לשדה התעופה של הונג קונג לאחר קרע בצמיג זמן קצר לאחר ההמראה. צוותי כיבוי אש של שדה התעופה היו בכוננות על המסלול.

למרבה המזל, המטוס נחת בשלום בסביבות השעה 01:00, ולאחר מכן חנה על המסלול. הנוסעים ואנשי צוות ירדו בסופו של דבר מהמטוס ונסעו בשאטלים חזרה לאולם היוצאים.

נוסעים במטוס סיפרו כי היה "רעש חזק במסלול" בזמן ההמראה, ולאחר שריחף באוויר במשך כשעה, הטייס הודיע לנוסעים כי יחזור להונג קונג. נוסעי הטיסה המדוברת עלו לטיסות המשך בסביבות השעה 7 בבוקר היום, כך על פי אתר האינטרנט של רשות שדות התעופה.

קתאי פסיפיק אישרה בתגובה לפניות כי בטיסה CX105 מהונג קונג למלבורן נקרע הצמיג לאחר ההמראה. הצוות פעל לפי הנהלים שנקבעו וחזר להונג קונג. הטיסה נחתה בשלום בנמל התעופה הבינלאומי של הונג קונג, ואף אחד מהנוסעים או אנשי הצוות לא נפגע בתקרית".

קתאי פסיפיק הצהירה עוד כי ארגנה מטוס נוסף שיסיע את כל הנוסעים שנפגעו למלבורן בהמשך היום. החברה מסרה עוד כי "צוות ההנדסה שלה בודק בקפידה את המטוס ויבצע את התיקונים הדרושים כדי להבטיח שיוכל לחזור לשירות".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

