בית משפט בבייג'ינג הורה היום (רביעי) לחברת התעופה המלזית מלזיה איירליינס לשלם פיצוי בסך 409,304 דולר למשפחותיהם של שמונה נוסעים שהיו על סיפון המטוס המלזי שנעלם לאחר שהמריא מנמל התעופה הבינלאומי של קואלה לומפור (KUL) לנמל התעופה הבינלאומי של בייג'ינג (PEK).

הפיצויים, שנקבעו על 2.9 מיליון יואן (כ-410,000 דולר) לכל משפחה, מכסה אובדן חיים, הוצאות הלוויה ונזקים רגשיים, והוא משקף את המאמץ המשפטי האחרון לטפל בתביעות שלא נפתרו. למרות שהנוסעים הוכרזו כמתים, משפחות רבות בסין ממשיכות לחפש את יקירהם לאחר שנים של אי ודאות.

בית המשפט בבייג'ינג אישר כי הפסיקה חלה על משפחותיהם של שמונה נוסעים והודה כי 23 תיקים נוספים עדיין תלויים ועומדים. עוד נכתב כי 47 מקרים נוספים יושבו באמצעות הסכמים או בוטלו לאחר משא ומתן.

למרות ההסכמות, קרובי משפחה רבים טוענים כי פיצוי לבדו אינו יכול להחליף את התשובות שחיפשו במשך יותר מעשור.

כזכור, המטוס, מדגם בואינג 777, נשא 239 נוסעים ואנשי צוות כאשר נעלם ממסכי המכ"ם ב-8 במרץ 2014, במהלך טיסתו מקואלה לומפור לבייג'ינג. האסון נחשב לאחד האירועים הגדולים והבלתי פתורים בתולדות התעופה העולמית.

לפני שבוע משרד התחבורה המלזי הודיע כי החיפושים אחר שרידי המטוס יחודשו בסוף החודש הנוכחי. בהודעת המשרד נמסר כי החיפושים ב"מים עמוקים" יתחדשו ב-30 בדצמבר 2025, ויתבצעו על ידי חברת החקירות הימית הבריטית Ocean Infinity. החברה תבצע את סריקותיה ב"אזור ממוקד הנחשב בעל הסבירות הגבוהה ביותר לאיתור המטוס".

היעלמות הטיסה הולידה תיאוריות רבות. דוח רשמי שפרסמה מלזיה ב-2018 הדגיש כשלים של בקרת התעופה וקבע כי מסלול הטיסה שונה באופן ידני, אך לא הגיע למסקנה סופית בנוגע למיקומו או לגורלו של המטוס.

היעדר ממצאים חד-משמעיים והכישלון לאתר את גוף המטוס במלואו הולידו שורה של תיאוריות קונספירציה רחבות.