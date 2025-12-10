כיכר השבת
אאוץ': משאית חול החליקה בשטח השדה ו'קרעה' את חרטום המטוס

תאונה חריגה נרשמה בנמל התעופה בדקוטה הצפונית, כאשר משאית חול התרסקה בחזית מטוס של SkyWest המופעל על ידי יונייטד איירליינס | בעקבות ההתנגשות חרטום המטוס נקרע | איש לא היה על המטוס בזמן ההתנגשות, ואיש לא נפגע, אך גם המטוס וגם משאית החול ניזוקו (תעופה)

תקרית חריגה נרשמה בנמל התעופה הבינלאומי מינוט, שבדקוטה הצפונית, כאשר משאית חול התרסקה בחזית מטוס של SkyWest המופעל על ידי יונייטד איירליינס בבוקר יום שלישי על המסלול. בעקבות ההתנגשות חרטום המטוס נקרע.

דובר מטעם עיריית מינוט, המפקחת על שדה התעופה, אישר כי ה התרחשה בסביבות השעה 8:45 בבוקר. הדובר הוסיף כי איש לא היה על המטוס בזמן ההתנגשות, ואיש לא נפגע. גם המטוס וגם משאית החול ניזוקו.

על פי הודעת העירייה, עובד שדה התעופה שנהג במשאית החול ההיה בדרכו לחנות מול המטוס ליד שער 2. הנהג עלה על הקרח, החליק שמאלה ואז אחורה, ופגע בחרטום המטוס.

המטוס ללא החרטום (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

בעקבות האירוע, חברת התעופה יונייטד איירליינס, המפעילה את המטוס, ביטלה טיסות ממינוט החל מצהריים ביום שלישי. העירייה מסרה כי כל כיווני החקירה האפשריים נבדקים, כולל תנאי מזג האוויר ובדיקות סמים ואלכוהול.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

