אאוץ': משאית חול החליקה בשטח השדה ו'קרעה' את חרטום המטוס

תקרית חריגה נרשמה בנמל התעופה הבינלאומי מינוט, שבדקוטה הצפונית, כאשר משאית חול התרסקה בחזית מטוס של SkyWest המופעל על ידי יונייטד איירליינס בבוקר יום שלישי על המסלול. בעקבות ההתנגשות חרטום המטוס נקרע.

דובר מטעם עיריית מינוט, המפקחת על שדה התעופה, אישר כי התאונה התרחשה בסביבות השעה 8:45 בבוקר. הדובר הוסיף כי איש לא היה על המטוס בזמן ההתנגשות, ואיש לא נפגע. גם המטוס וגם משאית החול ניזוקו.

על פי הודעת העירייה, עובד שדה התעופה שנהג במשאית החול ההיה בדרכו לחנות מול המטוס ליד שער 2. הנהג עלה על הקרח, החליק שמאלה ואז אחורה, ופגע בחרטום המטוס.