חשד להטרדה חמורה בעיר החרדית: נער הסתובב ברחוב והשפיל נשים

תופעה חמורה בעיר החרדית: בשבועות האחרונים הסתובב נער צעיר בבני ברק - והטריד נשים ברחוב, עת הגיח מאחוריהן ומשך מראשן את כיסוי הראש שלבשו - פאה או מטפחת. כך דווח היום (רביעי) במעריב.

רוב האירועים, או לפחות חלקם, התרחשו ברחוב הרצל שבשכונת פרדס כץ בבני ברק - סמוך מאוד לגן ילדים לחינוך מיוחד שבניהול העירייה. בגן ישנן מצלמות אבטחה שיכולים לסייע באיתור החשוד במעשים.

לפי הדיווח משטרת בני ברק-רמת גן החלטה לחפש אחר הצעיר החשוד, שבמעשיו פגע ברגשותיהן של נשים בבני ברק והשפיל אותן בציבור.

עוד דווח כי החשוד הוא ככל הנראה צעיר כבן 15. בעת שביצע את המעשים היה לבוש בגדים כחרדי.

ב'מעריב' צויין כי המשטרה אישרה שהנושא נמצא תחת טיפולה, וכן שהנושא הינו נושא חם בקבוצות וואטספ מקומיות.