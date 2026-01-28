כיכר השבת
שנאה ברחוב

הסתובב עם כלבים בשכונה החרדית וסינן בבוטות: "לך תאכל את היהודי הזה"

תקרית אנטישמית חמורה בקראון הייטס בברוקלין: אדם שצעד עם כלביו לא הרחק ממרכז חב"ד העולמי תקף בבוטות יהודי חרדי שעבר במקום. הוא קרא לכלב שעמו צעד: "לך תאכל את היהודי הזה" | משטרת ניו יורק פתחה בחקירה ומחפשת את החשוד (בעולם)

שוטר במשטרת ניו יורק (צילום: Shutterstock)

אירוע אנטישמי חמור התרחש אתמול, יום שלישי, בשכונת קראון הייטס שבברוקלין, ניו יורק, המעוז המרכזי של חסידי חב"ד. האירוע הוביל לפתיחת חקירה של יחידת פשעי השנאה של משטרת ניו יורק.

לפי דיווח באתר COLlive האמריקני, האירוע התרחש בשעות הערב, כאשר צעיר שהה ברחוב, ליד צומת הרחובות אמפייר ואלבני, ועסק בפינוי שלג שהצטבר במקום.

בשלב זה ניגש אליו אדם אלמוני שטייל עם כלבו, והטיח בו קללה אנטישמית בוטה, תוך צעקות משפילות על רקע יהדותו. בין היתר קרא לכלב: "לך תאכל את היהודי הזה".

לא נרשמה פגיעה פיזית בתקרית, אולם המילים הקשות וההתנהגות המאיימת גרמו לקורבן תחושת פחד וחוסר ביטחון. לאחר האירוע פנה הצעיר למשטרה והגיש תלונה.

משטרת ניו יורק אישרה כי המקרה הועבר לטיפול יחידת פשעי השנאה, אשר החלה בחקירת נסיבות האירוע ובניסיון לאתר את החשוד. בשלב זה לא דווח על מעצרים.

גורמי אכיפה בעיר קוראים לציבור לגלות ערנות, ולדווח על כל מקרה של הסתה, הטרדה או תקיפה על רקע אנטישמי. במשטרה מדגישים כי אירועים מסוג זה מטופלים בחומרה.

האירוע מצטרף לשורה של תקריות אנטישמיות שדווחו בתקופה האחרונה בניו יורק, ובפרט בשכונות בעלות ריכוז יהודי גבוה, ומעורר דאגה בקרב תושבי האזור וגורמי הקהילה.

