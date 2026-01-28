פריז, 1947. מחנה עקורים אחרי השואה.

יהודי עשיר מאמריקה פוגש ילד בן 8. רעב. חלש. בודד בעולם.

"תבקש ממני מה שאתה רוצה", הוא אומר לו. "אני אתן לך הכל".

הילד היה יכול לבקש לחם. נעליים. מעיל לחורף. אבל הוא ביקש דבר אחד שגרם ליהודי העשיר לפרוץ בבכי: לנסוע לניו יורק, לראות את הרבי הריי"צ.

שלושים שנה עוברות.

מינסוטה, ארה"ב. צעירה יהודיה יושבת בהרצאה. היא לא מאמינה שה' רואה אותה. היא מתכננת לעזוב את היהדות למחרת בבוקר.

ואז המרצה מזכיר שם אחד. השם של סבא שלה שנפטר לפני שנולדה.

והיא מבינה שהרבי תכנן את הרגע הזה עוד לפני שהוריה בכלל הכירו.

את הסיפור הזה שמע הרב ג'ייקובסון מפיה של האישה עצמה, בשולחן השבת בביתו.

לכבוד יו"ד שבט, יום ההילולא של אדמו"ר הריי"צ.