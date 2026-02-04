דיווח דרמטי חושף כי שוק נעלי הספורט ברוסיה הפך ל"מדינה של זיופים", כאשר אפילו בקניונים הגדולים והיוקרתיים ביותר לא ניתן למצוא מוצר מקורי אחד של המותגים המובילים. חקירה רחבת היקף שבוצעה על ידי מומחים מ"הלשכה למומחיות והערכה משפטית" בדקה 1,300 זוגות נעליים של המותגים Nike ו-Adidas בין החודשים ספטמבר לדצמבר.

הבדיקות המקיפות נערכו במרכזי קניות בערים מרכזיות, בהן מוסקבה, סנט פטרסבורג, קלינינגרד, סבסטופול וצ'ליאבינסק, והעלו ממצא מטלטל: אפס אחוז מקוריות. כל הנעליים שנבחנו, למרות שנמכרו בחנויות שהצהירו כי הן משווקות סחורה מקורית, התבררו כחיקויים בלבד.

המומחים שביצעו את הבדיקות פירטו רשימה ארוכה של ליקויים שהפכו את ה"מותגים" לחיקויים זולים, ביניהם שימוש בחומרים ירודים, תפרים גרועים, סימונים מזויפים ומבנה נעל עקום. בחלק מהמקרים נמצא מרחק לא עקבי בין חורי השרוכים, ובמקרים רבים נדף מהנעליים ריח כימי חריף ובלתי נסבל. התחקיר הגיע על רקע גל של תלונות מצד לקוחות זועמים, שהחלו לנקוט בצעדים משפטיים נגד המוכרים בשל האיכות הירודה של הסחורה.

דמיטרי סידורקין, מומחה למסחר אלקטרוני ומנכ"ל חברת יבוא, ציין כי הסיכון לרכוש זיופים, במיוחד בפלטפורמות המכירה המקוונות, זינק משמעותית בתקופה האחרונה.

לדבריו, על הצרכנים לבצע בדיקה קפדנית ביותר של המוכר ושל הסחורה ברגע קבלתה כדי להימנע מנפילה למלכודת. המציאות הנוכחית ברוסיה מצביעה על תעשיית זיופים ענפה שהשתלטה לחלוטין על המדפים, והותירה את הצרכנים המשלמים ממיטב כספם עם חיקויים בלבד.