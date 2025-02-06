הערב בתוכנית 'דבר ראשון': מומחה לארה"ב מעריך את הסיכויים להצלחת תוכנית טראמ, פרשן 'כיכר השבת' בסקירה על חוק הגיוס ועל מה עומד מאחורי האמירות החריפות של הרבנים, מדור 'רץ ברשת' עם תיעוד היחידה המסווגת - וצילומי שיטפונות ברקע מזג האוויר הסוער | וגם: ווארט לשולחן שבת ופינת 'דבר קטן' (דבר ראשון)
"נחל אלעד", המוביל מים מיער קולא והעיר אלעד אל הירקון, נחשב לנחל אכזב הזורם רק לאחר ירידת גשמים משמעותיים, אך אתמול להפתעת התושבים נרשמה בו זרימה חזקה - בלתי אופיינית לתקופה זו של השנה, בעקבות הגשמים הרבים שפקדו את האזור למרות חודשי האביב • תיעוד (מעניין)