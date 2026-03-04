צה"ל הרחיב הלילה את תקיפותיו בלבנון ופגע בלמעלה מ-100 מטרות ביממה האחרונה, כך לפי דיווח שהגיע ל'כיכר השבת'.

חיל האוויר תקף מטרות איכות של חיזבאללה בלבנון תוך השמדת המשגר שירה למרכז הארץ והגברת הלחץ על האוכלוסייה האזרחית בדרום המדינה.

יותר מ-250 מטרות הותקפו בלבנון מתחילת הפעילות הנוכחית, כאשר במהלך היממה האחרונה בלבד הושמדו למעלה מ-100 יעדים. בין המטרות שנפגעו נמנים מחבלים בכירים בארגון חיזבאללה, פעילי יחידת העילית כוח רדואן, משגרים מוכנים לפעולה, מפקדות מבצעיות ומחסני אמצעי לחימה.

במקביל ללחץ הצבאי, נרשמת תנועה נרחבת של אזרחים בתוך לבנון. כ-300 אלף תושבים כבר התפנו מבתיהם בדרום המדינה, וגם במהלך הלילה הופצו הודעות פינוי רשמיות לכפרים נוספים באזור.

המהלך יוצר לחץ גובר על הנהגת חיזבאללה בקרב בסיס התמיכה שלו, שכן תומכי הארגון טרם פוצו על נזקי עימותים קודמים וכעת נאלצים להתמודד עם הרס נוסף, דבר המכרסם בלגיטימציה הפנימית להמשך הלחימה נגד ישראל.

בתוך כך, נסגר מעגל מבצעי מהיר מול מערך הירי של הארגון. בתוך פחות מתשעים דקות מרגע שבוצעו השיגורים לעבר חיפה ואזור המרכז בשעה 20:08 אמש, אותר המשגר המעורב והושמד מהאוויר. נוסף על כך, מטוסי קרב תקפו במהלך הלילה שורה של מפקדות השייכות לחיזבאללה במרחב נבטיה שבדרום לבנון.

לאורך הלילה נמשכו התקיפות באמצעות כלי טיס ובירי ארטילרי לעבר תשתיות טרור, מבנים צבאיים ומחבלים במספר מוקדים ברחבי המדינה. הפעילות הצבאית נמשכת בעוצמה בתגובה להחלטת חיזבאללה לקחת חלק במערכה ולפעול בחסות המשטר באיראן.