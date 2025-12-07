כ-300 מיליארד דולר בנכסים רוסיים ממשלתיים, שהם עתודות מטבע חוץ של הבנק המרכזי של רוסיה (CBR), הקפאו על ידי קואליציה של מדינות, כולל כל מדינות ה-G7, בפברואר 2022.
הסכום העצום עומד במרכזו של ויכוח משפטי ופוליטי סוער, הלב הפועם של העניין הוא הניסיון לאכוף את חוב הפיצויים של רוסיה לאוקראינה. על פי המשפט הבינלאומי, רוסיה חייבת לפצות במלואה על הנזק שנגרם כתוצאה ממלחמת התוקפנות שלה, ונזק זה כבר עולה על סכום הנכסים המוקפאים. לכן, המאבק הוא על מנגנון לאכיפת "החוב הפיננסי הבין-מדינתי הגדול ביותר של העידן המודרני".
בעוד שגורמים רשמיים בקרמלין מציגים את הכוונה להשתמש בכספים כ"גניבה", בפועל, מתנהל מרוץ כלכלי בין המעצמות המקפיאות: מי תשים את ידה ראשונה על 300 מיליארד הדולרים – אירופה או ארה"ב? חלק ניכר מהכסף, כ-200 מיליארד אירו, מוחזק דרך חברת סליקת ניירות ערך בבלגיה.
אף שהאיחוד האירופי התמקד עד כה בשימוש בריבית שמצטברת על הנכסים והשיג הסכמה על העברת רווחים אלה לטובת אוקראינה המאמץ הגדול יותר הוא להשתמש בקרן הראשית. הפן הדרמטי של המאבק התעצם לאור מפגשים דיפלומטיים חשאיים.
מאחורי הפגישה שנערכה לאחרונה בקרמלין בין נשיא רוסיה ולדימיר פוטין לצוות המשא ומתן של דונלד טראמפ, שכלל את סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, מסתתרת מתיחות כלכלית חריפה לגבי מי ישלוט בנכסים הקפואים.
השעון מתקתק: האיום הרוסי
מקורות מדווחים כי רוסיה עשויה להסכים להשתמש ב-300 מיליארד הדולר לשיקום אוקראינה, אך היא תתעקש שחלק מהכסף יופנה לשיקום השטחים הנמצאים בשליטתה.
הזמן הוא גורם מכריע, כדי להבטיח את המשך השימוש בנכסים לטובת אוקראינה, ובמיוחד כדי לממש הלוואת $50 מיליארד דולר (יוזמת ERA) המגובה בהכנסות העתידיות מהנכסים, נדרש שהנכסים יישארו קפואים לטווח ארוך.
אולם, סנקציות האיחוד האירופי מחייבות הארכה פה אחד כל שישה חודשים. ההארכה הבאה צפויה לפני ה-31 ביולי 2025, וקיים "סיכון רציני" שחברות כמו הונגריה או סלובקיה יחסמו אותה. כישלון בהארכת הסנקציות יביא להחזרת הנכסים המוקפאים לרוסיה, ויהווה מכה קשה.
כדי להתמודד עם חוסר היציבות הזה, עולה הצעה להעביר את הנכסים המוקפאים לגוף ייעודי, קרן פיצויים לאוקראינה, ובכך להרחיק אותם מהישג ידה של רוסיה גם במקרה של ביטול הסנקציות. עם זאת, נכון לעכשיו, הסאגה המשפטית והפוליטית של הנכסים הקפואים נמשכת, ורב הנסתר על הגלוי באשר לזהות הגורם שיניח ראשון את ידו על אוצר הקרמלין.
