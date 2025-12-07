כ-300 מיליארד דולר בנכסים רוסיים ממשלתיים, שהם עתודות מטבע חוץ של הבנק המרכזי של רוסיה (CBR), הקפאו על ידי קואליציה של מדינות, כולל כל מדינות ה-G7, בפברואר 2022.

הסכום העצום עומד במרכזו של ויכוח משפטי ופוליטי סוער, הלב הפועם של העניין הוא הניסיון לאכוף את חוב הפיצויים של רוסיה לאוקראינה. על פי המשפט הבינלאומי, רוסיה חייבת לפצות במלואה על הנזק שנגרם כתוצאה ממלחמת התוקפנות שלה, ונזק זה כבר עולה על סכום הנכסים המוקפאים. לכן, המאבק הוא על מנגנון לאכיפת "החוב הפיננסי הבין-מדינתי הגדול ביותר של העידן המודרני".

בעוד שגורמים רשמיים בקרמלין מציגים את הכוונה להשתמש בכספים כ"גניבה", בפועל, מתנהל מרוץ כלכלי בין המעצמות המקפיאות: מי תשים את ידה ראשונה על 300 מיליארד הדולרים – אירופה או ארה"ב? חלק ניכר מהכסף, כ-200 מיליארד אירו, מוחזק דרך חברת סליקת ניירות ערך בבלגיה.

אף שהאיחוד האירופי התמקד עד כה בשימוש בריבית שמצטברת על הנכסים והשיג הסכמה על העברת רווחים אלה לטובת אוקראינה המאמץ הגדול יותר הוא להשתמש בקרן הראשית. הפן הדרמטי של המאבק התעצם לאור מפגשים דיפלומטיים חשאיים.

מאחורי הפגישה שנערכה לאחרונה בקרמלין בין נשיא רוסיה ולדימיר פוטין לצוות המשא ומתן של דונלד טראמפ, שכלל את סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, מסתתרת מתיחות כלכלית חריפה לגבי מי ישלוט בנכסים הקפואים.