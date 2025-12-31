נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי דן עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ באפשרות של הצבת כוחות צבא אמריקאיים על אדמת אוקראינה. המהלך נבחן כחלק ממערך ערבויות ביטחוניות רחב שנועד לאפשר את סיום המלחמה מול רוסיה, כך דווח הבוקר ב'רויטרס'.

זלנסקי אישר את הפרטים והבהיר כי נוכחות כוחות אמריקאיים היא יעד מרכזי של קייב בשיחות. "כמובן, אנו דנים בכך עם הנשיא טראמפ ועם נציגי הקואליציה. אנחנו רוצים בכך. זה יהווה עמדה חזקה של ערבויות הביטחון", ציין הנשיא האוקראיני. גם ראש ממשלת פולין, דונלד טוסק, התייחס לאפשרות זו ורמז כי כוחות אמריקאיים עשויים להיפרס לאורך קו המגע בין הצבאות. טוסק הביע אופטימיות בנוגע להשגת הסכם שלום בתוך שבועות, אם כי הדגיש כי הדבר אינו ודאי.

יצוין כי רוסיה התנגדה בתוקף להצבת כוחות זרים באוקראינה, ואף איימה בעבר כי כל כוח זר שיוצב על אדמת אוקראינה ייחשב בעיני מוסקבה למטרה ראויה.

הנשיא טראמפ העריך כי הצדדים קרובים מאוד להסכם, וציין כי "95% מהדרך" כבר הושלמה, למרות מחלוקות קשות בנושאים טריטוריאליים.

לפי הדיווחים, המחלוקת העיקרית בין רוסיה לאוקראינה נותרה גורלו של מחוז דונבאס שחלק גדול ממנו כבר נכבש על ידי רוסיה - שרוצה את כולו, ועתיד תחנת הכוח הגרעינית בז'פוריז'יה שנפלה לידי רוסיה אך נזקקת עדיין לתמיכה לוגיסטית אוקראינית.

לפי חזונו של טראמפ, מדינות אירופה צפויות לקחת על עצמן את החלק המרכזי ביישום הערבויות בשטח, בגיבוי של ארצות הברית. במקביל, הצהיר זלנסקי כי הוא מוכן להיפגש עם נשיא רוסיה פוטין בכל מסגרת שתידרש: "אמרתי לנשיא טראמפ ולמנהיגים אירופיים שאני מוכן לכל פורמט של פגישה עם פוטין. אני לא מפחד משום פורמט... הדבר העיקרי הוא שהרוסים לא יפחדו".

בתוך כך, רוסיה החריפה את הטון והאשימה את אוקראינה בשיגור עשרות כטב"מים לעבר אחד ממעונותיו של הנשיא פוטין במחוז נובגורוד. שר החוץ הרוסי, סרגיי לברוב, כינה את האירוע "טרור מדינתי" והזהיר כי מוסקבה תקשיח את עמדותיה במשא ומתן בעקבות כך.

בבית הלבן טרם הגיבו רשמית להצעה להצבת כוחות, אך טראמפ ציין כי הוא עודכן בפרטי התקיפה לכאורה על ידי פוטין והביע כעס על הנושא, תוך שהוא מוסיף כי הראיות לכך ייבחנו בהמשך. את הדברים אמר טראמפ במהלך פגישתו עם נתניהו ביום שני.

זלנסקי דחה את ההאשמות הרוסיות בביטול וטען כי מדובר בפרובוקציה מתוכננת. "הסיפור על 'התקיפה במעון' כביכול הוא בדיה מוחלטת שנועדה להצדיק התקפות נוספות נגד אוקראינה, כולל קייב, כמו גם את סירובה של רוסיה לנקוט בצעדים הנדרשים לסיום המלחמה. שקרים רוסיים טיפוסיים", אמר. מקורות בצרפת המכירים מידע מודיעיני תמכו בעמדה זו ומסרו כי אין כל הוכחה למתקפה כזו בשטח רוסיה.

בעוד המגעים הדיפלומטיים נמשכים, הלחימה בשטח אינה פוסקת. צבא רוסיה שיגר מטחי כטב"מים לעבר תשתיות נמל וספינות אזרחיות באזור אודסה, בעוד אוקראינה ממשיכה להפעיל כטב"מים ימיים נגד צי הסוחר והצבא הרוסי בים השחור.