נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מתח ביקורת פומבית חריפה על נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, והאשים אותו באי-קריאת הצעת השלום האמריקאית האחרונה.

במקביל, הקרמלין מיהר לשבח את הגישה האמריקאית החדשה, מה שמעורר חשש כבד בקייב ובאירופה כי המתווה שמקדמת וושינגטון נוטה לטובת רוסיה.

הביקורת של טראמפ הושמעה אמש (ראשון), יום לפני פגישת פסגה של זלנסקי עם מנהיגי אירופה בלונדון. טראמפ אמר כי הוא "קצת מאוכזב שזלנסקי עדיין לא קרא את ההצעה" וכי הוא אינו בטוח שזלנסקי "בסדר עם זה", בעוד מוסקבה "בסדר" עם התוכנית.

על רוסיה הוא אמר: "אני מאמין שהם היו רוצים את כל המדינה, אבל אני מאמין שהם בסדר עם זה".

חיבוק חם ממוסקבה

דבריו של טראמפ נאמרו בשעה שדובר הקרמלין, דמיטרי פסקוב, שיבח בפומבי את אסטרטגיית הביטחון הלאומי החדשה של ממשל טראמפ. האסטרטגיה כוללת התיישרות מחודשת של מדיניות החוץ האמריקאית, שנוקטת עמדה שונה כלפי אירופה ומשמיטה את תיאור רוסיה כאיום. פסקוב טען כי ה"תיקונים" האמריקאים "עולים בקנה אחד עם החזון שלנו במובנים רבים", ואף הביע תקווה כי ניתן יהיה "להמשיך לעבוד יחד בצורה בונה כדי למצוא הסדר שלום עבור אוקראינה".

רקע דברים זה מעצים את החששות בקרב מנהיגי אירופה, הרואים כיצד וושינגטון מנהלת את שיחות השלום בצל הידוק היחסים עם הקרמלין, באופן שעלול להשפיע על המשא ומתן.

על רקע הלחץ הדיפלומטי, נחת הנשיא זלנסקי הבוקר בלונדון לפגישת סולידריות עם נשיא צרפת עמנואל מקרון, ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר וקנצלר גרמניה פרידריך מרץ. הפגישה נועדה, כדברי מקרון, כדי "לבחון יחד את המצב ואת המשא ומתן המתמשך במסגרת התיווך האמריקאי".

זאת לאחר שהשיחות שהתקיימו בסוף השבוע במיאמי בין נציגים אמריקאים, בהם ג'ארד קושנר, לבין נציגים אוקראינים, הסתיימו ללא פריצת דרך. שגרירת אוקראינה בארה"ב, אולגה סטפנישינה, אישרה כי "האתגרים העיקריים בשלב זה נוגעים לשאלות של טריטוריה וערבויות". קייב עומדת על כך שסיום צודק של המלחמה אינו יכול לכלול ויתור על שטחים נוספים.

הקושי הדיפלומטי מלווה בהסלמה צבאית חריפה בשטח. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הודיע השבוע כי בכוונתו לכבוש את אזור דונבאס "בכל אמצעי", הצהרה שגרמה לנשיא מקרון להאשים את רוסיה כי היא "נועלת את עצמה בגישה של הסלמה ואינה מחפשת שלום".

בסוף השבוע האחרון שיגרה רוסיה אחד ממטחי המל"טים והטילים הגדולים ביותר שלה מזה חודשים, שכתוצאה ממנו נהרגו לפחות שבעה בני אדם. התקיפות כוונו בעיקר לתשתיות אנרגיה ברחבי אוקראינה, והובילו להפסקות חשמל נרחבות. במקביל, טענו הכוחות האוקראינים כי הצליחו לפגוע בבית הזיקוק לנפט ריאזאן במערב רוסיה.

ברחבי אירופה מתחזק החשש מפני "לוחמה היברידית" רוסית, לאחר שחקירות נפתחו באירלנד ובצרפת בעקבות תקריות של מל"טים לא מזוהים שטסו בקרבת קווי חוף ובסיסים צבאיים רגישים.

החשש באירופה גובר מפני התקרבות של ארה"ב לרוסיה, מהלך שייתכן בגלל אינטרסים אמריקנים לפתח קשרים מחדש עם המעצמה.

פרשנים בארה"ב אומרים שנטייתו של טראמפ לטובתה של רוסיה נובעת גם מקווי האישיות של הנשיא האמריקני שאוהב להיות בצד של ה"מנצחים", ופחות מתחבר לזלנסקי שנאבק על עקרונותיו בעקשנות - מוגזמת לפעמים לטעמו של טראמפ.

"זלנסקי צריך לדעת לומר הפסדנו", אומרים בארה"ב פרשנים המזוהים עם הימין. "אם הוא לא רוצה שחייליו של פוטין יגיעו עד קייב, הגיע הזמן שיראה את המציאות בעיניים ויקבל את התנאים של טראמפ שמבין כמה המצב גרוע בשביל אוקראינה - אולי גם יותר מנשיא אוקראינה בעצמו".