שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב טען אחר הצהריים כי אוקראינה תקפה הלילה את ביתו של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין באמצעות עשרות כטב"מים | למרות המשא ומתן האינטנסיבי בתיווך אמריקני, רוסיה הבטיחה כי הנקמה בדרך (בעולם)

נשיא רוסיה וולדימיר פוטין. אילוסטרציה (צילום: Shutterstock)

אוקראינה ניסתה לתקוף את מעונו הרשמי של נשיא רוסיה במחוז נובגורוד באמצעות עשרות כלי טיס בלתי מאוישים, כך לדברי שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב.

לדבריו, התקיפה אירעה בלילה שבין יום ראשון ליום שני.

​על פי הצהרת לברוב, הכוחות האוקראיניים שיגרו 91 כטב"מים לטווח רחוק לעבר המעון הנשיאותי. במוסקבה הגדירו את האירוע כ"מתקפת טרור של משטר קייב". לפי הדיווחים הרשמיים ברוסיה, כל כלי הטיס ששוגרו לעבר היעד הושמדו על ידי מערכות ההגנה ולא נרשמו פגיעות במבנה.

​הדיווח הרוסי מגיע בתקופה של הסלמה משמעותית בלחימה, כאשר רק לפני ימים אחדים ביצעה רוסיה מתקפה נרחבת על תשתיות אנרגיה באוקראינה.

למרות הפגישה אמש בין נשיא ארה"ב למקבילו האוקראיני על סיום המלחמה, לברוב הבטיח נקמה.

שר החוץ הרוסי הבהיר כי בעקבות ניסיון הפגיעה במעון הנשיא, מוסקבה תחריף את עמדתה במשא ומתן המדיני. לברוב ציין כי רוסיה כבר קבעה את היעדים ואת לוח הזמנים למתקפת תגובה.

​בעבר דווח על אירועים דומים, בהם נפילת שברי כטב"מים סמוך לנכסים המיוחסים לפוטין באזור הים השחור, אך הדיווח הנוכחי על שימוש ב-91 כטב"מים מייצג את אחד הניסיונות הנרחבים ביותר המיוחסים לאוקראינה לפגוע ישירות במעון נשיאותי. גורמים בינלאומיים עוקבים אחר ההתפתחויות, המתרחשות במקביל למאמצים דיפלומטיים לקידום הפסקת אש בראשות הנשיא טראמפ שהקדיש את מנוחת סוף השבוע לפגישה עם נשיא אוקראינה זלנסקי.

נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי הכחיש את הדיווחים ואמר כי מדובר בניסיון של רוסיה לחבל במשא ומתן.

במקביל, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כתב לפני זמן קצר כי סיים שיחת טלפון "חיובית עם הנשיא פוטין בנוגע לאוקראינה".

