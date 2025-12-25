כיכר השבת
לקראת השנה החמישית 

הסוף באופק? סקר מטעם פוטין חושף - רוב הציבור הרוסי מאמין שהמלחמה תסתיים ב-2026

בעוד המלחמה באוקראינה נגררת לשנתה החמישית, נתונים חדשים ומפתיעים מתוך רוסיה מצביעים על שינוי דרמטי בציפיות של הציבור לגבי עתיד העימות | האם מוסקבה מכינה את הקרקע להסדר מדיני, ומה גורם לרוב העם הרוסי להאמין שהסוף קרוב מתמיד? (חדשות בעולם)

פוטין (צילום: שאטרסטוק)

בעוד המלחמה באוקראינה מתקרבת לשנתה החמישית, נראה כי ברוסיה מתחיל לנשב רוח של שינוי. סקר חדש של מכון הסקרים הממשלתי (VTsIOM) חושף כי רוב הציבור הרוסי (55%) מצפה לסיום "המבצע הצבאי המיוחד" כבר במהלך שנת 2026.

נתון זה נתפס בעיני מומחים כאות לכך שהקרמלין עשוי "לבחון את השטח" ותוהה כיצד יגיב הציבור להסדר שלום אפשרי, בשעה שהמאמצים הדיפלומטיים הבינלאומיים צוברים תאוצה.

האופטימיות בקרב הרוסים בולטת במיוחד: 70% מהנשאלים רואים בשנת 2026 שנה "מוצלחת" יותר מקודמתה, כאשר התקווה המרכזית קשורה להשגת יעדי המלחמה והשבת השקט. סגן ראש המכון, מיכאיל ממונוב, תלה את התחושות הללו בהתקדמות הצבא הרוסי בשטח, ב"חוסר הרצון" של ארה"ב להמשיך במימון המלחמה ובקושי של האיחוד האירופי למלא את החסר.

מאחורי הקלעים, הדרמה הדיפלומטית רותחת. הקרמלין אישר כי עודכן על מגעים עם שליחיו של דונלד טראמפ בנוגע להצעות שלום אמריקאיות, וכי מוסקבה מגבשת כעת את עמדתה. מנגד, נשיא אוקראינה זלנסקי הצהיר כי המשא ומתן "קרוב מאוד לתוצאה ממשית" וקרא לפגישה דחופה עם טראמפ כדי להכריע בסוגיות הרגישות ביותר, ובראשן השליטה בטריטוריות.

עם זאת, מתחת לפני השטח נראה כי העייפות מהקונפליקט גוברת. סקר עצמאי של מכון "לבדה" מצביע על כך ש-כשני שלישים מהרוסים תומכים בשיחות שלום, הנתון הגבוה ביותר מאז תחילת הפלישה. למרות הניסיונות להציג חברה מאוחדת סביב מטרותיו של פוטין, הקשיים הכלכליים והצורך בשיקום אזורי הגבול והלוחמים שחוזרים מהחזית הופכים למשימה לאומית דחופה.

האם מדובר בתחילתו של הסוף או בתרגיל פוליטי נוסף? בעוד פוטין דורש ויתורים טריטוריאליים משמעותיים והתחייבות אוקראינית לא להצטרף לנאט"ו, נראה כי שנת 2026 מסומנת על ידי העם הרוסי וההנהגה כאחד כנקודת הכרעה גורלית.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר