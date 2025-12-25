בעוד המלחמה באוקראינה מתקרבת לשנתה החמישית, נראה כי ברוסיה מתחיל לנשב רוח של שינוי. סקר חדש של מכון הסקרים הממשלתי (VTsIOM) חושף כי רוב הציבור הרוסי (55%) מצפה לסיום "המבצע הצבאי המיוחד" כבר במהלך שנת 2026.

נתון זה נתפס בעיני מומחים כאות לכך שהקרמלין עשוי "לבחון את השטח" ותוהה כיצד יגיב הציבור להסדר שלום אפשרי, בשעה שהמאמצים הדיפלומטיים הבינלאומיים צוברים תאוצה.

האופטימיות בקרב הרוסים בולטת במיוחד: 70% מהנשאלים רואים בשנת 2026 שנה "מוצלחת" יותר מקודמתה, כאשר התקווה המרכזית קשורה להשגת יעדי המלחמה והשבת השקט. סגן ראש המכון, מיכאיל ממונוב, תלה את התחושות הללו בהתקדמות הצבא הרוסי בשטח, ב"חוסר הרצון" של ארה"ב להמשיך במימון המלחמה ובקושי של האיחוד האירופי למלא את החסר.

מאחורי הקלעים, הדרמה הדיפלומטית רותחת. הקרמלין אישר כי הנשיא פוטין עודכן על מגעים עם שליחיו של דונלד טראמפ בנוגע להצעות שלום אמריקאיות, וכי מוסקבה מגבשת כעת את עמדתה. מנגד, נשיא אוקראינה זלנסקי הצהיר כי המשא ומתן "קרוב מאוד לתוצאה ממשית" וקרא לפגישה דחופה עם טראמפ כדי להכריע בסוגיות הרגישות ביותר, ובראשן השליטה בטריטוריות.

עם זאת, מתחת לפני השטח נראה כי העייפות מהקונפליקט גוברת. סקר עצמאי של מכון "לבדה" מצביע על כך ש-כשני שלישים מהרוסים תומכים בשיחות שלום, הנתון הגבוה ביותר מאז תחילת הפלישה. למרות הניסיונות להציג חברה מאוחדת סביב מטרותיו של פוטין, הקשיים הכלכליים והצורך בשיקום אזורי הגבול והלוחמים שחוזרים מהחזית הופכים למשימה לאומית דחופה.

האם מדובר בתחילתו של הסוף או בתרגיל פוליטי נוסף? בעוד פוטין דורש ויתורים טריטוריאליים משמעותיים והתחייבות אוקראינית לא להצטרף לנאט"ו, נראה כי שנת 2026 מסומנת על ידי העם הרוסי וההנהגה כאחד כנקודת הכרעה גורלית.