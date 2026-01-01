הסאגה סביב תקיפת מעונו של פוטין בבלגורוד ממאנת להירגע, כאשר רוסיה עומדת על טענתה כי אוקראינה תקפה את האחוזה הנשיאותית באופן מכוון.

מנגד, אירופה וארה"ב הגיעו למסקנה לאחר בדיקה שלא בוצעה תקיפה מכוונת כלפי מעון הנשיא.

במהלך ביקורו של ראש הממשלה נתניהו במאר א-לאגו, תמך טראמפ בעמדתה של רוסיה ואמר כי שוחח עם פוטין בנושא באותו בוקר. "אני כועס מאוד", אמר טראמפ. יממה לאחר מכן חזר בו הנשיא לאחר שקיבל תדרוך מראש ה-CIA לפיו התקיפה לא כוונה נגד פוטין, עמדה לה שותפות גם צרפת ומדינות אירופאיות נוספות.

לאחר שקיבל את התדריך, פרסם טראמפ מחדש כתבה של ה'ניו יורק פוסט', בה הואשם נשיא רוסיה בחבלה בתהליך השלום.

בתוך כך, משרד ההגנה הרוסי פרסם סרטון המתעד, לטענתו, מל"ט אוקראיני שהופל במהלך ניסיון התקפה על מעון הנשיא ולדימיר פוטין באזור ולדאי שבמחוז נובגורוד. הסרטון, ששודר על ידי רשת RT, מציג פרטים טכניים על המל"ט ותיאור של האירוע, אך אוקראינה דוחה את הטענות וטוענת כי מדובר בפרובוקציה רוסית.

על פי הסרטון, שהופץ ב-31 בדצמבר 2025, האירוע התרחש בלילה שבין 28 ל-29 בדצמבר. הנרטיב הרוסי מתאר ניתוח של מל"טים אוקראינים שהופלו, ביניהם דגם "צ'קלון-בי" (Chekun-B), שכלל ראש נפץ במשקל 6 ק"ג של חומר נפץ גבוה עוצמה, מלא באלמנטים פוגעים. בסרטון נשמע חייל רוסי המסביר כי ראש הנפץ נועד לפגוע בכוח אדם ובמטרות אזרחיות, וכי המל"ט נפגע בחלקו האחורי, מה שאפשר לשמור עליו שלם יחסית – מקרה נדיר, לדבריהם.

הסרטון כולל צילומי לילה של שברי המל"ט בשלג, לצד קטעים מחדר בקרה צבאי שבו חיילים רוסים מפעילים מערכות הגנה אווירית. הם מתארים גלי התקפה של מל"טים שחדרו מאזור טבר למחוז נובגורוד, כאשר 41 מל"טים הופלו במהלך הפשיטה. "המטרה הייתה האובייקט המוגן באזור ולדאי", נאמר בסרטון, תוך רמיזה למעון הנשיא פוטין. הקריין מדגיש כי הניסיון לחדור דרך קווי ההגנה נכשל, וכל המטרות הושמדו.

שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב כינה את האירוע "טרור ממלכתי", וטען כי 91 מל"טים שוגרו בסך הכל לעבר המעון. משרד ההגנה הרוסי פרסם את הסרטון כ"הוכחה וידאו" להתקפה, והזהיר כי רוסיה תגיב בהתאם ותעריך מחדש את אפשרויות השלום.

מנגד, נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי דחה את ההאשמות וטען כי הן "המצאה מוחלטת" שנועדה להצדיק התקפות רוסיות על קייב ומבני ממשלה אוקראינים. "הנסיבות של ההתקפה לכאורה אינן תואמות לדפוסי הפעולה של כוחותינו", צוטט זלנסקי באמצעי תקשורת מערביים. מקורות באוקראינה ובמערב, כולל CNN ורויטרס, הביעו ספק בטענות הרוסיות, מציינים כי אין ראיות עצמאיות להתקפה, כגון צילומים של פיצוצים או עדויות תושבים מקומיים.