בהודו מתכוננים לביקורו הרשמי בן היומיים של הנשיא פוטין שיחל היום (חמישי) בערב, וברחובות העיר וואראנאסי נראו מראות מפתיעים במיוחד.

המסורת ההודית העתיקה של הכנסת אורחים, נצפתה ביתר שאת כאשר המקומיים ערכו טקס מלא, והפכו את הרחובות לזירה חגיגית לקראת הביקור.

הטקס נערך אל מול תמונה ממוסגרת של פוטין, כשהנשים שרות שירי שבח לנשיא והגברים מנופפים בדגלי הודו. בשלטים שהוצבו במקום נכתב "יחסי הודו ורוסיה יחיו לעד", וניתן היה לראות תמונות של ראש הממשלה נרנדרה מודי ופוטין לוחצים ידיים, בעוד הקהל צעד ברחובות וקרא סיסמאות למען שני המנהיגים.

בשיחות עם התקשורת, יו"ר הארגון החברתי ההודי וישאל בהארת סנסטן, ראג'יב סריווסטב, הסביר כי האירוע חוגג את הקשרים התרבותיים והאסטרטגיים ארוכי השנים בין המדינות. לדבריו, "רוסיה היא ידידה מהימנה של הודו לאורך זמן, והקשרים התרבותיים שלנו היו ונותרו חזקים."

מדובר בביקורו הראשון של הנשיא פוטין בהודו מאז תחילת המלחמה באוקראינה ב-2022, מה שהופך את האירוע למשמעותי אף יותר. במהלך הביקור, הודו נערכת לפתוח בשיחות על רכישת מטוסי קרב רוסיים ומערכת הגנה מפני טילים מתקדמים.