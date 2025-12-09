אוקראינה מכינה תוכנית שלום מתוקנת חדשה להצגה בפני הבית הלבן, זאת לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הגדיר את הנשיא וולודימיר זלנסקי כ"מכשול" להשגת הסכם.

מטרתה המרכזית של קייב היא למנוע ויתורים טריטוריאליים לרוסיה, סוגיה שזלנסקי הגדיר כ"רגישה ביותר". לאחרונה, הבהירה ארה"ב לאוקראינה כי תיאלץ לוותר על חבל הדונבאס בכל הסדר עתידי, דבר שאוקראינה שוללת מכל וכל.

זלנסקי שלל באופן מוחלט ויתור על שטחים כלשהם לרוסיה. הוא הדגיש כי:

"אין לי זכות" לעשות ויתור טריטוריאלי, לא על פי החוק האוקראיני ולא על פי החוק הבינלאומי. ו"אין לנו שום זכות מוסרית לעשות זאת."

ההצעה החדשה מגיעה לאחר שתוכנית שלום אמריקאית קודמת, שדלפה וכללה 28 סעיפים, נדחתה על ידי קייב ומנהיגים אירופים כנוטה מדי לרוסיה – בין היתר משום שדרשה לכאורה שליטה רוסית מלאה על חבל דונבאס וחלוקת אנרגיה ממפעל זפוריז'יה.

הדיונים על התוכנית המחודשת, שאותה מתכוון זלנסקי לשלוח לארה"ב, התקיימו בצל לחץ אמריקאי. טראמפ הצהיר כי הוא "קצת מאוכזב שזלנסקי לא קרא אותה" (את ההצעה המקורית), וציין כי רוסיה "בסדר" עם המתווה. טראמפ אף כינה את מנהיגי אירופה "חלשים" ואמר כי: "הם מדברים, אבל הם לא מייצרים, והמלחמה פשוט ממשיכה ונמשכת."

זלנסקי מצדו ביצע מסע דיפלומטי אינטנסיבי באירופה, שבשיאו נפגש בלונדון עם ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר, נשיא צרפת עמנואל מקרון וקנצלר גרמניה פרידריך מרץ. הפסגה נתפסה כהפגנת תמיכה בנשיא אוקראינה, במטרה להתנגד ללחץ האמריקאי.

נשיא ארה"ב צפוי להגיב על תוכניתו של זלנסקי לסיום המלחמה לאחר שהוא עצמו כאמור הציג מתווה אותו גיבש עם יועציו סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר.

קיים חשש באוקראינה כי הצגת המתווה באופן פומבי על ידי זלנסקי תיחשב למהלך מתריס כלפי נשיא ארה"ב, כאשר בשלב זה אירופה - בראשות צרפת, עדיין עומדת מאחורי קייב.

המאמצים הדיפלומטיים נמשכים במקביל להסלמה צבאית. הרמטכ"ל הרוסי, ואלרי גרסימוב, דיווח על התקדמות הכוחות הרוסיים לאורך קו החזית, כולל לחימה סביב העיר מירנוהראד. רוסיה אף טוענת כי כבשה את העיר פוקרובסק, טענה שאוקראינה מכחישה. המתקפות הרוסיות ממשיכות לגבות מחיר כבד, כאשר העיר סומי נותרה ללא חשמל לאחר מתקפת מל"טים, ומניין ההרוגים ממתקפה קודמת בטרנופול עלה ל-38.