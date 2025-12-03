רוסיה וארצות הברית לא הגיעו להסכמות או פשרה על הסכם שלום אפשרי לסיום המלחמה באוקראינה, כך מסר הקרמלין היום (רביעי), לאחר פגישה שנמשכה חמש שעות בין הנשיא ולדימיר פוטין לשליחיו הבכירים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

לפי הדיווח של 'רויטרס', ​השיחות, שנמשכו עד מעבר לחצות, התקיימו בקרמלין במוסקבה בין פוטין, יועצו למדיניות חוץ יורי אושקוב והשליח הנשיאותי קיריל דמיטרייב, לבין השליח המיוחד סטיב וויטקוף וחתנו של טראמפ, ג'ארד קושנר.

​על אף שלא הושגה פריצת דרך, אושקוב הבהיר כי השיחות היו בונות. "פשרות טרם נמצאו. יש עוד הרבה עבודה לעשות", אמר אושקוב לכתבים בקרמלין, והוסיף כי פוטין הגיב "שלילית" לכמה מההצעות האמריקאיות שהועלו.

במקביל לניסיון לייצר הבנות מול הרוסים, אוקראינה מודאגת לא פחות מהדיווחים על כך שהיא תיאלץ לפי התוכנית האמריקנית לוותר על שטחים ולבצע ויתורים משמעותיים כלפי "התוקף" הרוסי שכבש, לטענתם ללא התגרות, כחמישית משטחה של אוקראינה.

​עוד עולה מהדיווח כי אחד הנושאים המרכזיים שנדונו בשיחות בין הרוסים לאמריקנים היה "הבעיה הטריטוריאלית" – קריאת הקרמלין לבעלות על כל אזור דונבאס, שרובו המוחלט מוכר על ידי הקהילה הבינלאומית כחלק מאוקראינה. אושקוב ציין כי גם בנושא זה לא הושגה הסכמה, אך רמז על בסיס להמשך: "כמה הצעות טיוטה אמריקאיות נראות פחות או יותר מקובלות, אך הן זקוקות לדיון. חלק מהניסוחים שהוצעו לנו אינם מתאימים לנו, כלומר – העבודה תימשך".

​וויטקוף וקושנר יצאו לשגרירות ארה"ב במוסקבה כדי לעדכן את הבית הלבן בפרטי השיחות. אושקוב הוסיף כי פגישת פסגה בין פוטין לטראמפ אינה מתוכננת כרגע, אך ציין כי נשיא רוסיה שלח "אותות חשובים" וברכות לטראמפ, והצדדים הסכימו שלא לחשוף פרטים נוספים לתקשורת.

​המפגש מגיע על רקע תלונות חוזרות ונשנות של הנשיא טראמפ על כך שסיום המלחמה, הקטלנית ביותר באירופה מאז מלחמת העולם השנייה הוא מטרה חמקמקה במדיניות החוץ שלו. "האנשים שלנו נמצאים ברוסיה עכשיו כדי לראות אם אנחנו יכולים ליישב את זה. לא מצב קל, תנו לי לומר לכם. איזה בלגן", אמר טראמפ בוושינגטון יום קודם לכן.

​במקביל, נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, שוחח מדבלין והביע חשש מפני מהלכים מאחורי גבה של קייב: "לא יהיו פתרונות קלים... חשוב שהכול יהיה הוגן וגלוי, כך שלא יהיו משחקים מאחורי גבה של אוקראינה". חששות דומים עלו כבר בנובמבר, כאשר טיוטה אמריקאית שהודלפה הכוללת 28 הצעות שלום, הדאיגה גורמים באוקראינה ובאירופה שטענו כי היא נוטה לדרישות מוסקבה. לאחר מכן נוצרה "מסגרת שלום מעודכנת ומעודנת" בשיחות בז'נבה על ידי ארה"ב ואוקראינה.

אמש, איים פוטין לנתק את הגישה של אוקראינה לים בתגובה לתקיפות מל"טים על מכליות של "צי הצללים" הרוסי בים השחור. לפני הפגישה, פוטין הצהיר שרוסיה אינה חפצה במלחמה עם אירופה, אך אם זו תחל, היא תסתיים במהירות כה גדולה "שלא יישאר אף אחד שרוסיה תוכל לנהל איתו משא ומתן".