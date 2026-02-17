מול הגבול: המפלצת הסינית שתשתק את המל"טים של מרוקו

פעילויות הירי הארטילרי של צבא טורקיה - צילום: חשבון X הרשמי של משרד ההגנה הלאומי של טורקיה פעילויות הירי הארטילרי של צבא טורקיה | צילום: צילום: חשבון X הרשמי של משרד ההגנה הלאומי של טורקיה 10 10 0:00 / 1:02 פעילויות הירי הארטילרי של צבא טורקיה ( צילום: חשבון X הרשמי של משרד ההגנה הלאומי של טורקיה )

במרחק של שישה קילומטרים בלבד מהגבול המתוח עם מרוקו, הופיעו בימים האחרונים צלליות המכ"ם המאיימות של מערכת ה-CHL-906 הסינית. לא מדובר בעוד תרגיל שגרתי, אלא בהצבת "המוח הסיני" – מערכת לוחמה אלקטרונית ניידת שנועדה להפוך את המרחב האווירי למלכודת שקטה. בעוד המתיחות בין המדינות על רקע סכסוך סהרה המערבית שוברת שיאים, אלג'יריה מהמרת על הקלף הטכנולוגי שיעוור את עיני האויב.

המערכת, שפותחה על ידי תאגיד הענק הסיני CEC, היא הרבה יותר מסתם משבש תדרים. על פי דיווח של אנליסט המודיעין הגלוי המכונה Visioner, שפורסם לראשונה בפברואר 2026, המערכת מסוגלת לאתר שידורי מכ"ם בטווח עצום של 600 קילומטרים. היא יוצרת מטרות דמה על מסכי האויב, משבשת את ערוצי הנתונים של מל"טי התקיפה ומשתקת מערכות ניווט לווייניות – מה שהופך את המטוסים והמל"טים המתקדמים ביותר של מרוקו ל"עיוורים" בלב שדה הקרב. מענה להתעצמות המל"טים המרוקאיים אנליסטים צבאיים מסבירים כי הפריסה הממוקדת נועדה לתת מענה להתעצמות המל"טים של מרוקו בשנים האחרונות. כידוע, מרוקו רכשה לאחרונה עשרה מסוקי H225M קרקל מתקדמים מבית "איירבוס הליקופטרים", שנועדו למלא את מקומו של הצי הישן. המסוקים החדשים, המצוידים בצמד מנועי "טורבומיקה מקילה 2A" רבי עוצמה, מגיעים עם חבילת יכולות מתקדמות לפעילות בשטחי מדבר הסהרה הרחבים. "מבוכה לאומה": חברת הקונגרס הפרו פלסטינית גמגמה קשות מול שאלה פשוטה שמשון הייניקן | 20:10 בתקופות רגישות אלו, המערכת "שואבת" חתימות אלקטרוניות של כלי נשק מרוקאיים, מידע ששווה זהב ביום פקודה. למרות שטרם ניתן אישור רשמי ממשרד ההגנה האלג'ירי, התמונות והנתונים הגיאוגרפיים שפורסמו באתרים כמו Army Recognition, מציירים תמונה ברורה: המלחמה הבאה בצפון אפריקה לא תוכרע רק באש, אלא בגלי רדיו וביכולת "למחוק" את האויב מהמסך.

משחתות הטילים הסיניות באיראן - צילום: סוכנות הידיעות האיראנית משחתות הטילים הסיניות באיראן | צילום: צילום: סוכנות הידיעות האיראנית 10 10 0:00 / 0:21 משחתות הטילים הסיניות באיראן ( צילום: סוכנות הידיעות האיראנית )

סין מחזקת את מעמדה באפריקה

הפריסה האלג'יראית מצטרפת למגמה רחבה יותר של התעצמות סינית באזור. כפי שדווח לאחרונה, תמונות לוויין חדשות חושפות האצה משמעותית בפיתוח תוכנית הנשק הגרעיני של סין, כאשר בעמק זיטונג שבמחוז סצ'ואן נראים מבנים מבוצרים חדשים, כולל בונקרים וסוללות עפר. המומחים מעריכים כי מדובר במתקנים לטיפול בחומרים מסוכנים במיוחד, מה שמעיד על התעצמות משמעותית של היכולות הצבאיות הסיניות.

יצוין כי המתיחות בין אלג'יריה למרוקו נמשכת כבר עשרות שנים, כאשר סכסוך סהרה המערבית מהווה את נקודת המחלוקת המרכזית. בעוד מרוקו טוענת לריבונות על האזור, אלג'יריה תומכת בתנועת הפוליסריו השואפת לעצמאות. הפריסה של מערכת הלוחמה האלקטרונית המתקדמת מעידה על כך שאלג'יריה מתכוננת לתרחיש של עימות צבאי, תוך שימוש בטכנולוגיה המתקדמת ביותר העומדת לרשותה.