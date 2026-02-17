במבצע מודיעיני מדויק שהסתיים בחיסול ממוקד, סיכל צה"ל שלשום ניסיון בריחה של שני פעילי טרור בכירים מארגון הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני. המחבלים, שניסו לחצות את הגבול ממג'דל ענג'ר שבלבנון לשטח סוריה, מצאו את עצמם במלכודת מודיעינית שנסגרה עליהם ברגע האמת.

על פי ההודעה הרשמית של דובר צה"ל, התקיפה בוצעה לאחר שהתברר כי שני המחבלים היוו איום ממשי על אזרחי ישראל. בתקופה האחרונה פעלו השניים באופן אקטיבי לקידום פיגועים משטח לבנון, וניסו לנצל את ציר המעבר לסוריה כדי להיערך מחדש ולהמשיך בפעילותם הטרוריסטית.

10 10 0:00 / 0:11

המודיעין הישראלי, שעקב אחר תנועותיהם של המחבלים במשך תקופה ממושכת, זיהה את רגע החצייה המתוכנן והורה על סיכול ממוקד. התקיפה בוצעה באמצעות כטב"ם של חיל האוויר, שפגע ברכב שבו נסעו המחבלים בדרכם לכיוון סוריה. תיעודים שהופצו מהזירה הראו את הרכב עולה באש, ומקורות ביטחוניים לבנוניים דיווחו על ארבעה הרוגים במקום. מג'דל ענג'ר, העיירה הסונית שבה בוצעה התקיפה, נמצאת במרחק של כ-33 קילומטרים ממטולה ומשמשת נקודת מפגש מרכזית בין הכביש הבינלאומי המקשר בין ביירות לדמשק. המיקום האסטרטגי הופך את האזור לנקודת מעבר חיונית עבור ארגוני טרור המנסים להעביר אמצעי לחימה ופעילים בין לבנון לסוריה.

זירת החיסול בגבול סוריה - צילום: רשתות ערביות זירת החיסול בגבול סוריה | צילום: צילום: רשתות ערביות 10 10 0:00 / 0:03 זירת החיסול בגבול סוריה ( צילום: רשתות ערביות )

במערכת הביטחון הדגישו כי הפעולה במג'דל ענג'ר היא חלק מאסטרטגיה רחבה יותר למניעת התבססות של שלוחות איראניות במרחב הסורי-לבנוני. בימים האחרונים הגביר צה"ל את התקיפות בלבנון, כאשר הושמדו מחסני אמצעי לחימה ומשגרים של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. התקיפות נועדו לנטרל את היכולת של ארגוני הטרור להצטרף ללחימה מול ישראל ולפגוע באזרחיה.

כזכור, בתחילת השבוע פשטו כוחות צה"ל על מבנה במרחב הר דוב ועצרו מחבל בכיר נוסף בארגון הג'מאעה האיסלאמית. המחבל הועבר להמשך חקירה בשטח הארץ, ובמבנה בו נעצר אותרו אמצעי לחימה נוספים. כוחות אוגדה 210 השלימו גם פעילות לילית לאיתור והשמדת מחסן אמצעי לחימה של ארגון הטרור הג'מאעה האיסלאמית במרחב הכפר בית ג'אן שבדרום סוריה.

צה"ל ממשיך לפעול בנחישות בכל רגע נתון כדי לסכל ניסיונות מעבר של פעילי טרור ואמצעי לחימה מתקדמים, תוך שמירה על עליונות מבצעית מלאה בגבולות הצפון. המבצע האחרון מדגים את יכולות המודיעין המתקדמות של מערכת הביטחון ואת הנחישות למנוע כל איום על אזרחי ישראל, גם כאשר מדובר בפעילות מעבר לגבול.

אילוסטרציה ( צילום: דובר צה"ל )

בהקשר זה, דווח הערב בחדשות 12 כי בישראל משלימים את ההיערכות לתקיפה באיראן ולוקחים בחשבון תרחיש שבו ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון ינסה להצטרף למערכה ולפגוע בישראל. זו הסיבה לכך שבימים האחרונים חיל האוויר מגביר את התקיפות בלבנון, במטרה לנטרל מראש את היכולת של חיזבאללה להצטרף ללחימה.