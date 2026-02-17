ריאד מטילה פצצה אסטרטגית: מטוסי קרב ימיים שישנו את המפרץ

הצגת יכולות ומוכנות של צבא סעודיה - צילום: החשבון הרשמי של משרד ההגנה של ממלכת ערב הסעודית הצגת יכולות ומוכנות של צבא סעודיה | צילום: צילום: החשבון הרשמי של משרד ההגנה של ממלכת ערב הסעודית 10 10 0:00 / 1:39 הצגת יכולות ומוכנות של צבא סעודיה ( צילום: החשבון הרשמי של משרד ההגנה של ממלכת ערב הסעודית )

במהלך שמשנה את מאזן הכוחות הימי במזרח התיכון, חתמה ערב הסעודית היום (שלישי) על עסקת נשק פורצת דרך לרכישת מטוסי C-27J Spartan חמושים מתוצרת איטליה. העסקה, שפורסמה רשמית ב-16 בפברואר 2026, הופכת את ממלכת המדבר ללקוחת ההשקה העולמית של הגרסה הקטלנית ביותר של המטוס הטקטי. מדובר בצעד אסטרטגי שמאותת לכל שחקני האזור – הזירה הימית במפרץ הפרסי ובים האדום עומדת לעבור מהפך.

על פי דיווחי אתר החדשות הביטחוניות Army Recognition, המטוסים יצוידו בחדרי משימה מתקדמים ובנשק כבד הכולל טורפדו ומטעני עומק. היכולת הזו תאפשר לחיל הים המלכותי הסעודי להקים "קיר הגנה" אווירי מפני חדירות תת-ימיות ואיומי ספינות מהירות. המסירות המתוכננות ל-2029 הן חלק ממהלך רחב יותר של שיתוף פעולה עם חברת "לאונרדו" האיטלקית, שתספק גם הכשרה מבצעית ותמיכה לוגיסטית.

רחפן קטלני ( צילום: עמוד X הרשמי של צבא ארצות הברית )

"האח הקטן והזריז" של ה-C-130

ה-Spartan, המכונה לעיתים "האח הקטן והזריז" של מטוס התובלה הענק C-130, ידוע ביכולתו להמריא ולנחות במסלולים קצרים במיוחד (STOL). עבור הסעודים, מדובר בכלי רב-תכליתי שישמש למשימות מגוונות: החל מלוחמה נגד צוללות (ASW), דרך משימות חיפוש והצלה (SAR) ועד להצנחת ציוד לוגיסטי בלב ים. במציאות הביטחונית המשתנה של המפרץ, ריאד מוכיחה שהיא לא רק קונה נשק – היא קונה עליונות. העסקה מגיעה בתקופה שבה מדינות ערב משקיעות בכבדות בטכנולוגיות צבאיות מתקדמות. רק לאחרונה דיווחנו על פריסת מערכות לוחמה אלקטרונית סיניות מתקדמות באזור, והסעודים מבינים שהשליטה בזירה הימית דורשת לא רק ספינות – אלא גם עיניים ונשק מהאוויר.

מענה לאיומים תת-ימיים ומשטחיים

אנליסטים צבאיים מסבירים כי הרכישה נועדה לתת מענה לאיומים הולכים וגוברים בזירה הימית. בשנים האחרונות התגברה הפעילות של צוללות זרות במפרץ הפרסי, ובמקביל גדל האיום של ספינות מהירות ומל"טים ימיים. המטוסים החדשים יאפשרו לסעודים לזהות ולתקוף איומים אלה עוד לפני שיגיעו לטווח מסוכן.

יצוין כי ערב הסעודית מצטרפת למועדון מצומצם של מדינות המפעילות מטוסי סיור ימי חמושים. היכולת לשלב בין סיור אווירי ממושך לבין נשיאת נשק כבד הופכת את ה-Spartan לנכס אסטרטגי משמעותי. בעוד ישראל ממשיכה להתמודד עם איומי טרור יבשתיים, הסעודים משקיעים בהגנה על נתיבי השיט הימיים שהם עורק החיים של הכלכלה האזורית.

השלכות אזוריות

העסקה מעוררת שאלות לגבי התגובה האזורית. איראן, שרואה במפרץ הפרסי חצר אחורית שלה, צפויה לעקוב בדאגה אחר התעצמות היכולות הימיות הסעודיות. גם מדינות המפרץ האחרות עשויות לשקול רכישות דומות כדי לא להישאר מאחור במרוץ החימוש הימי.

מבחינה ישראלית, העסקה מעניינת במיוחד לאור השינויים הגיאופוליטיים באזור. בעוד הסעודים מתעצמים בזירה הימית, ישראל ממשיכה לשמור על עליונות טכנולוגית בזירות אחרות. השאלה היא האם העסקה הזו תוביל לשיתוף פעולה ביטחוני עמוק יותר בין ירושלים לריאד, במיוחד לאור האיום המשותף מאיראן ומהחות'ים בתימן.

עוד יעודכן כאשר יתפרסמו פרטים נוספים על היקף העסקה ומספר המטוסים שנרכשו.