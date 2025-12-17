דיכאון חורף בשוודיה: רק חצי שעה של שמש בכל חודש דצמבר

שטוקהולם, בירת שבדיה, רשמה בחצי הראשון של חודש דצמבר 2025 חצי שעה בלבד של אור שמש. זהו דצמבר האפל ביותר מאז 1934, אז אור השמש לא הופיע כלל.

מטאורולוגים במכון השוודי למטאורולוגיה והידרולוגיה (SMHI) מסבירים כי דצמבר הנוכחי אפוף עננות כבדה ויוצאת דופן. הסיבה לכך היא מערכות לחץ נמוך לא יציבות שהביאו מזג אוויר מתון ולח, וקרני השמש החלשות לא הצליחו לפרוץ את העננות. בנוסף, נראה כי מערכת לחץ גבוה מעל רוסיה מעכבת את מערכות הלחץ הנמוך, מה שמאפשר להן להישאר מעל שבדיה זמן רב במיוחד.

מזג האוויר המתון מתבטא גם בטמפרטורות גבוהות באופן יוצא דופן לדצמבר, כאשר באמצע השבוע נמדדו בשטוקהולם 10.0 מעלות צלזיוס.

תחושת האפלה מחריפה בשל היעדר שלג. בניגוד לאזורים אחרים בשבדיה, כמו קרלסקרונה שרשמה 12 שעות שמש עד כה, בשטוקהולם אין כיסוי שלג, אשר תורם בדרך כלל להבהרת הסביבה באמצעות החזרת אור.

גשם של דם באיראן - התופעה המדהימה באי הורמוז שמשגעת את הרשת דני שפיץ | 09:36

לצערם של תושבי שטוקהולם, התחזית לשארית החודש נראית "מאוד פסימית". מטאורולוגים מעריכים כי בעוד שמדובר באירוע מזג אוויר יחיד, החום הנלווה שמביא עמו שינויי האקלים, מצביע על כך שחודשי דצמבר דומים עשויים לחזור בעתיד.