כיכר השבת
סכנה לכל יהודי בעולם

הלוחם ניפץ פסל ע"ז מול המצלמה - ויישלח לכלא | זה העונש שנגזר על החיילים

לוחם שתועד מנפץ פסל של עבודה זרה בלבנון תוך סיכון חיי יהודים בעולם כולו, נענש בחומרה על ידי מפקדיו בצה"ל | האירוע אף גרר גינוי של ראש הממשלה נתניהו לאחר שהמעשה הביא לגל אדיר של אנטישמיות ברשתות החברתיות (חדשות) 

(צילום: רשתות חברתיות)

דובר צה''ל מפרסם היום (שלישי) את ממצאי ומסקנות תחקיר התנהלות חייל צה"ל שפגע בסמל דת נוצרי בדרום לבנון.

לפי הודעת דו"צ, ממצאי תחקיר האירוע וההמלצות הפיקודיות בעקבות האירוע בו תועד חייל צה"ל פוגע בסמל דת נוצרי בדרום לבנון, הוצגו למפקד אוגדה 162, תת-אלוף שגיב דהן אמש (ב').

בצה"ל מציינים כי מתוך ממצאי התחקיר עולה כי במסגרת פעילות של כוח צה"ל במרחב הכפר הנוצרי דבל שבדרום לבנון, החייל המעורב פגע בסמל דת נוצרי בזמן שחייל נוסף צילם את התמונה שהופצה. שישה חיילים נוספים נכחו באירוע ולא פעלו לעצור אותו או לדווח עליו.

התחקיר קבע כי התנהלות החיילים חרגה באופן מוחלט מפקודות הצבא ומערכי צה"ל.

"צה"ל מביע צער עמוק על האירוע ומדגיש כי פעילותו בלבנון היא נגד ארגון הטרור חיזבאללה וגורמי טרור נוספים, ולא נגד אזרחי לבנון", נכתב בהודעה הרשמית.

"מרגע קבלת הדיווח על האירוע, פיקוד הצפון פועל על מנת לסייע לקהילת הכפר בהחלפת הפסל (ה.ע רח"ל) מפקד האוגדה קיבל את ממצאי התחקיר ואת המלצות המפקדים".

בצה"ל מציינים את העונש החמור שנגזר על החייל: "בהתאם, החייל שפגע בסמל הדת הנוצרי והחייל שצילם אותו הודחו מלוחמה, ובנוסף נשפטו כל אחד ל-30 ימי מחבוש. יתר החיילים שעמדו מנגד זומנו לשיחות בירור שיתקיימו בהמשך, לאחריהן יוחלט על המשך טיפול בצירים פיקודיים.

נהלים בנוגע להתנהלות עם מוסדות וסמלי דת חודדו באופן מסודר לכוחות לפני כניסתם למרחבים הרלוונטים, ויחודדו שוב לכלל הכוחות בגזרה בעקבות האירוע.

ממצאי התחקיר הוצגו לרמטכ״ל ולמפקד פיקוד הצפון.

הרמטכ"ל גינה את האירוע וקבע כי מדובר בהתנהגות פסולה ובכישלון ערכי, שחורג בכל קנה מידה מערכי צה"ל וההתנהגות המצופה מלוחמיו."

מאז תיעוד האירוע, ברשתות החברתיות פרץ גל חריג של אנטי-ישראליות ואנטישמיות חריפה, התמונה והסרטון שותפו כבר מיליוני פעמים בכל רחבי העולם.

דובר צה"ל

8
כל הכבוד לו גבר של חיל
767
7
מה הבעיה לכתוב פשוט ישו?
בנימין
6
זה שהודחו מלחימה, מי יודע אם זה לא ברכה ו 30 יום מחבוש זה כסף קטן.
יורם
5
את הפצרית לא הכניסו לכלא על תעמולה שיקרית נגד חיילי צהל שמאות מיליונים ברחבי העולם וגרמו לתיגבור האנטישמיות בצורה מטורפת
דוידוב
4
להתלהם ולומר "כל הכבוד לו" זה לשכוח שאנחנו בגלות. הסרטון הזה הוא נצחון עצום לאויבי ישראל וגורם לאחרוני תומכי העם היהודי לעבור לצד אויבינו. השאלה היחידה היא האם הלכתית לחייל הזה יש דין רודף על כך שהוא מסכן חיי יהודים ברחבי העולם.
קצת מחשבה
3
ואם יגייסו, היל"ת, עשרת אלפים חרדים לצבא, האם יש מספיק מקום בבתי הסוהר לכל המנפצים?...
ירושלמי
2
בהלכה זה "מפני דרכי שלום" . מתירים לטפל בגוי בשבת כדי שלא יפגע איזה יהודי באיזה מקום בעולם
אסתר
1
הרבנים אמרו לא לעשות דברים מסגנון אלו חילול ה' ממש
דוס זה הגאווה שלי

