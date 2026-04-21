דובר צה''ל מפרסם היום (שלישי) את ממצאי ומסקנות תחקיר התנהלות חייל צה"ל שפגע בסמל דת נוצרי בדרום לבנון.

לפי הודעת דו"צ, ממצאי תחקיר האירוע וההמלצות הפיקודיות בעקבות האירוע בו תועד חייל צה"ל פוגע בסמל דת נוצרי בדרום לבנון, הוצגו למפקד אוגדה 162, תת-אלוף שגיב דהן אמש (ב').

בצה"ל מציינים כי מתוך ממצאי התחקיר עולה כי במסגרת פעילות של כוח צה"ל במרחב הכפר הנוצרי דבל שבדרום לבנון, החייל המעורב פגע בסמל דת נוצרי בזמן שחייל נוסף צילם את התמונה שהופצה. שישה חיילים נוספים נכחו באירוע ולא פעלו לעצור אותו או לדווח עליו.

התחקיר קבע כי התנהלות החיילים חרגה באופן מוחלט מפקודות הצבא ומערכי צה"ל.

"צה"ל מביע צער עמוק על האירוע ומדגיש כי פעילותו בלבנון היא נגד ארגון הטרור חיזבאללה וגורמי טרור נוספים, ולא נגד אזרחי לבנון", נכתב בהודעה הרשמית.

"מרגע קבלת הדיווח על האירוע, פיקוד הצפון פועל על מנת לסייע לקהילת הכפר בהחלפת הפסל (ה.ע רח"ל) מפקד האוגדה קיבל את ממצאי התחקיר ואת המלצות המפקדים".

בצה"ל מציינים את העונש החמור שנגזר על החייל: "בהתאם, החייל שפגע בסמל הדת הנוצרי והחייל שצילם אותו הודחו מלוחמה, ובנוסף נשפטו כל אחד ל-30 ימי מחבוש. יתר החיילים שעמדו מנגד זומנו לשיחות בירור שיתקיימו בהמשך, לאחריהן יוחלט על המשך טיפול בצירים פיקודיים.

נהלים בנוגע להתנהלות עם מוסדות וסמלי דת חודדו באופן מסודר לכוחות לפני כניסתם למרחבים הרלוונטים, ויחודדו שוב לכלל הכוחות בגזרה בעקבות האירוע.

ממצאי התחקיר הוצגו לרמטכ״ל ולמפקד פיקוד הצפון.

הרמטכ"ל גינה את האירוע וקבע כי מדובר בהתנהגות פסולה ובכישלון ערכי, שחורג בכל קנה מידה מערכי צה"ל וההתנהגות המצופה מלוחמיו."

מאז תיעוד האירוע, ברשתות החברתיות פרץ גל חריג של אנטי-ישראליות ואנטישמיות חריפה, התמונה והסרטון שותפו כבר מיליוני פעמים בכל רחבי העולם.