כיכר השבת
שינויים בצמרת

זעזוע בממשל טראמפ: גל פיטורים של שרות בכירות בפרק זמן קצר 

שרת העבודה האמריקאית לורי צ'אבז-דרימר התפטרה מתפקידה, השלישית בקבינט של טראמפ | סקירה של גל ההתפטרויות והפיטורים בממשל (בעולם)

לורי צ'אבז-דרימר נואמת כשלצידה הנשיא טראמפ (צילום: Secretary Lori Chavez-DeRemer by x)

שרת העבודה האמריקאית לורי צ'אבז-דרימר התפטרה מתפקידה בממשל של , כך לפי שני מקורות המעורים בפרטים שצוטטו ב־NBC News. בכך היא הופכת לשרה השלישית שעוזבת את הקבינט בתקופת כהונתו השנייה.

ההתפטרות מגיעה על רקע חקירה של מבקר הפנים במשרד העבודה בחשד להתנהלות בלתי תקינה. במסגרת אותה בדיקה, כמה מבכירי לשכתה הוצאו לחופשה מנהלית ובהמשך עזבו את תפקידם.

עורך דינה, ניק אוברהיידן, מסר כי: “ההתפטרות אינה תוצאה של עבירות פליליות. זו החלטה אישית”. בבית הלבן אישרו את המהלך, ודובר התקשורת סטיבן צ’ונג מסר כי היא “תעזוב את הממשל כדי לעבור לתפקיד במגזר הפרטי”, והוסיף כי קית’ סונדרלינג ישמש כממלא מקום.

בהודעה שפרסמה כתבה צ’אבז-דרימר: “אמנם תפקידי בממשל מסתיים, אך לא אפסיק להילחם למען העובדים האמריקנים. אני מצפה לבאות כאשר אני עוברת למגזר הפרטי”.

טראמפ וקריסטי נואם (צילום: Kristi Noem by x)

רצף פיטורים בממשל

הדיווח על עזיבתה פורסם לראשונה באתר NOTUS, ומגיע לאחר פיטוריהם של וקריסטי נואם.

התובעת הכללית פאם בונדי הודחה מתפקידה לאחרונה לפי הדיווחים על ידי הנשיא טראמפ, על רקע תסכול גובר מצד הנשיא מתפקודה. טראמפ הודיע כי “אנחנו אוהבים את פאם, והיא תעבור לתפקיד חשוב במגזר הפרטי”, אך גורמים בממשל הבהירו כי למעשה מדובר בפיטורים. לפי מקורבים, טראמפ חש כי בונדי “לא ביצעה את החזון שלו כפי שרצה”, ואף התקיימה ביניהם שיחה מתוחה לפני ההדחה.

השרה לביטחון המולדת קריסטי נואם הודחה מתפקידה גם היא על ידי הנשיא. טראמפ ציין כי נואם “שירתה אותנו היטב”, אך גורם בממשל הבהיר כי ההדחה באה בעקבות “שורה של כשלי הנהגה”, בהם עימותים פנימיים, ניהול לקוי וביקורת סביב מדיניות הגירוש ההמוני.

נואם מצידה הודתה לנשיא לאחר הפיטורים, וכתבה כי בתפקידה החדש כשליחת “מגן אמריקות” תמשיך לפעול למען הביטחון הלאומי.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר