זעזוע בממשל טראמפ: גל פיטורים של שרות בכירות בפרק זמן קצר 

שרת העבודה האמריקאית לורי צ'אבז-דרימר התפטרה מתפקידה בממשל של דונלד טראמפ, כך לפי שני מקורות המעורים בפרטים שצוטטו ב־NBC News. בכך היא הופכת לשרה השלישית שעוזבת את הקבינט בתקופת כהונתו השנייה.

ההתפטרות מגיעה על רקע חקירה של מבקר הפנים במשרד העבודה בחשד להתנהלות בלתי תקינה. במסגרת אותה בדיקה, כמה מבכירי לשכתה הוצאו לחופשה מנהלית ובהמשך עזבו את תפקידם. עורך דינה, ניק אוברהיידן, מסר כי: “ההתפטרות אינה תוצאה של עבירות פליליות. זו החלטה אישית”. בבית הלבן אישרו את המהלך, ודובר התקשורת סטיבן צ’ונג מסר כי היא “תעזוב את הממשל כדי לעבור לתפקיד במגזר הפרטי”, והוסיף כי קית’ סונדרלינג ישמש כממלא מקום. בהודעה שפרסמה כתבה צ’אבז-דרימר: “אמנם תפקידי בממשל מסתיים, אך לא אפסיק להילחם למען העובדים האמריקנים. אני מצפה לבאות כאשר אני עוברת למגזר הפרטי”.

רצף פיטורים בממשל

הדיווח על עזיבתה פורסם לראשונה באתר NOTUS, ומגיע לאחר פיטוריהם של פאם בונדי וקריסטי נואם.

התובעת הכללית פאם בונדי הודחה מתפקידה לאחרונה לפי הדיווחים על ידי הנשיא טראמפ, על רקע תסכול גובר מצד הנשיא מתפקודה. טראמפ הודיע כי “אנחנו אוהבים את פאם, והיא תעבור לתפקיד חשוב במגזר הפרטי”, אך גורמים בממשל הבהירו כי למעשה מדובר בפיטורים. לפי מקורבים, טראמפ חש כי בונדי “לא ביצעה את החזון שלו כפי שרצה”, ואף התקיימה ביניהם שיחה מתוחה לפני ההדחה.

השרה לביטחון המולדת קריסטי נואם הודחה מתפקידה גם היא על ידי הנשיא. טראמפ ציין כי נואם “שירתה אותנו היטב”, אך גורם בממשל הבהיר כי ההדחה באה בעקבות “שורה של כשלי הנהגה”, בהם עימותים פנימיים, ניהול לקוי וביקורת סביב מדיניות הגירוש ההמוני.

נואם מצידה הודתה לנשיא לאחר הפיטורים, וכתבה כי בתפקידה החדש כשליחת “מגן אמריקות” תמשיך לפעול למען הביטחון הלאומי.