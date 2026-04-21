נכון לעכשיו, לא ברור מתי יצא סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי.די. ואנס, מוושינגטון לכיוון פקיסטן לצורך השתתפות בסבב שיחות השלום המתוכנן. ואנס, שהיה אמור לצאת לאסלאמאבאד בבוקר יום שלישי, נותר בבירה האמריקאית לצורך השתתפות בפגישות בבית הלבן.

גורם רשמי בבית הלבן מסר כי "פגישות מדיניות נוספות מתקיימות בבית הלבן בהן ישתתף סגן הנשיא". פגישות אלו נועדו לדון בדרכי הפעולה להמשך המגעים, כאשר בוושינגטון ממתינים לראות האם המשלחת האיראנית אכן תתייצב לדיונים.

במקביל לעיכוב האמריקאי, שר ההסברה של פקיסטן, עטאוללה טאראר, הודיע כי ארצו "עדיין ממתינה לתגובה רשמית מצד איראן בנוגע לאישור המשלחת להשתתף בשיחות השלום באסלאמאבאד". טאראר ציין כי פקיסטן "נמצאת בקשר מתמיד עם האיראנים ופועלת בדרך של דיפלומטיה ודיאלוג".

לדברי השר הפקיסטני, הממשלה המקומית השקיעה משאבים רבים בניסיון להבטיח את הגעת הנציגים מטהרן. "פקיסטן עשתה מאמצים כנים לשכנע את ההנהגה האיראנית להשתתף בסבב השני של השיחות ומאמצים אלה נמשכים", דברי טאראר שהדגיש כי "החלטה של איראן להשתתף בשיחות לפני תום הפסקת האש בת השבועיים היא קריטית".

חוסר הוודאות גובר לנוכח הצהרות סותרות מצד איראן. בעוד מקורות מסוימים העריכו כי משלחת תצא לפקיסטן, דובר משרד החוץ בטהרן, אסמאעיל בגאיי, הבהיר כי לארצו "אין תוכניות לסבב המשא ומתן הבא" בעת הזו.

ברקע הדברים, הפסקת האש הנוכחית בין המדינות עומדת לפוג ביום רביעי לפנות בוקר, בשעה 4:50 לפי שעון פקיסטן. שר החוץ הפקיסטני, מוחמד אסחאק דר, קרא לצדדים "לשקול להאריך את הפסקת האש" במטרה "לתת הזדמנות לדיאלוג ולדיפלומטיה".

ההערכה היא כי ארה"ב ממתינה לאיתות חיובי מצדה של טהרן, בכדי למנוע מצב בו סגן נשיא המעצמה החזקה בעולם יגיע לאיסלאבד וימצא את עצמו ממתין למשלחת הנגדית שלא תגיע, אירוע שייחשב להשפלה פומבית מצד איראן כלפי האיש השני החזק בעולם.