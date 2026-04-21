תיעוד קשה לצפייה

דרמה בזירה: מטאדור אגדי נפצע קשה בקרב עם שור זועם

יריד אפריל בסביליה נצבע בצבעים קודרים לאחר שהמטאדור הנודע ספג פציעה קשה במהלך הקרב התשיעי של העונה | האירוע, שהחל בתשואות רמות ובזכייה בפרס, הופסק בפתאומיות והותיר את הקהל בזירת ה"מאסטרנזה" המום ומודאג (חדשות בעולם)

המטאדור נפצע בזירה

ביום שני האחרון, במהלך אירועי יריד המלוכה בסביליה, חווה עולם מלחמות השוורים רגע מצמרר כאשר המטאדור מורנטה דה לה פואבלה הותקף על ידי השור הרביעי של הערב, "קלנדסטינו". השור, במשקל של 512 ק"ג, הסתער על המטאדור בעוצמה רבה, הטיח אותו לקרקע ורמס אותו, מה שהוביל לפינויו הדחוף לבית החולים.

הפציעה התרחשה לאחר פתיחה מבטיחה של אחה"צ, שבה הפגין מורנטה ביטחון רב ואף זכה בפרס הוקרה על ביצועיו עם השור הראשון שלו. עם זאת, המפגש האלים עם השור השני שלו קטע את רצף ההצלחות וגרם לזעזוע בקרב הצופים.

מלחמות השוורים הן מסורת עתיקה המזוהה עמוקות עם התרבות הספרדית והלטינית. הקשר ההיסטורי ללחימה בפרים בזירה מופיע כבר במשנה תחת המושג "שור האצטדין", המציין פר שנלחם בבני אדם באמפיתיאטרון.

לאורך השנים הפכו הקרבות לאירוע טקסי בעל סדר נוקשה, הכולל מערכות של הסחת דעת, החלשת הפר ולבסוף הכרעתו.

אולם כיום, מעמדן של מלחמות השוורים נמצא בשפל היסטורי. בספרד ובמדינות רבות אחרות קיימת התנגדות גוברת לקיום המופעים בשל סוגיות של צער בעלי חיים.

הנתונים מצביעים על ירידה חדה בפופולריות: בעוד שבשנת 2017 התקיימו בספרד 1,553 קרבות, בשנת 2021 צנח המספר ל-824 בלבד. בנוסף, אזורים כמו האיים הקנריים וקטלוניה חוקקו חוקים האוסרים על קיום המופעים, וסקרים מעידים כי לרוב המכריע של הציבור הספרדי, ובמיוחד לצעירים, אין עוד עניין במסורת זו.

הדו"ח הרפואי שנחתם על ידי הרופא הראשי של הזירה הגדיר את מצבו של המטאדור כ"חמור מאוד". מורנטה נזקק לניתוח חירום מורכב שארך למעלה משעתיים, וכלל טיפול בנזקים פנימיים משמעותיים שנגרמו מקרן השור.

בשל חומרת מצבו, הוא אושפז להמשך טיפול ונמנע ממנו להמשיך את השתתפותו ביריד.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

מכבסת מילים. מדובר בהצגה שפלה שבה מתעללים בשור, בתנאים לא הוגנים, ולבסוף הורגים אותו, סתם כך לשם שעשוע בלבד. מנוולים אכזריים. כל מה שיקרה להם מגיע להם ויותר.
אבי
אמת.
זאב
1
צער בעלי חיים! מגיע לו! השור צודק!
זאב

