מפגש מהפנט של פעם בחיים: מה הופיע פתאום מעל הר הגעש המתפרץ?

הר הגעש מאיון ( צילום: מסך )

ביום שני בלילה, ה-25 במאי 2026, בשעה 22:33, המצלמות בשידור חי של המכון הפיליפיני לוולקנולוגיה וסיסמולוגיה (PHIVOLCS) קלטו משהו בלתי רגיל. הר הגעש מאיון, הנמצא בשיאו של היום ה-140 להתפרצותו, פלט לבה רותחת וזרמים פירוקלסטיים, כשלפתע הופיע בשמיים אור מסוג אחר לגמרי.

בשידור החי הופיע כדור אש ירוק ובוהק, ככל הנראה מטאור, שקרע את שמי הלילה והאיר את כל האזור בהבזק עז למשך מספר שניות. המחזה היה כה עוצמתי, שנראה היה כאילו המטאור עומד לפגוע ישירות בצלעו הצפונית של הר הגעש המאיים.

בתחילה, הדיווחים הראשוניים אף הצביעו על אפשרות של פגיעה בקרקע, אך לאחר בדיקה מעמיקה של נתונים סיסמיים וצילומי מצלמות נוספות, המומחים הרגיעו. התברר כי האור המרהיב היה תוצאה של התפרקות המטאור באטמוספירה, רגע לפני שנגע באדמה.

השילוב של כדור אש ירקרק מהשמיים יחד עם הלבה האדומה והלוהטת שזרמה במורדות ההר יצר אפקט ויזואלי מהפנט. מדענים מציינים כי מדובר בצירוף מקרים נדיר ביותר, שבו תופעה קוסמית חולפת פוגשת בפעילות געשית מתמשכת, והכל לעיני המצלמות שתיעדו את הרגע ההיסטורי הזה.