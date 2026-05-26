כיכר השבת
טבע פראי

מפגש מהפנט של פעם בחיים: מה הופיע פתאום מעל הר הגעש המתפרץ?

תיעוד נדיר ומרהיב תפס רגע של פעם בחיים, שבו כוחות הטבע מהאדמה ומהחלל נפגשו בדרמה שמיימית עוצרת נשימה (חדשות בעולם)

הר הגעש מאיון (צילום: מסך)

ביום שני בלילה, ה-25 במאי 2026, בשעה 22:33, המצלמות בשידור חי של המכון הפיליפיני לוולקנולוגיה וסיסמולוגיה (PHIVOLCS) קלטו משהו בלתי רגיל. הר הגעש מאיון, הנמצא בשיאו של היום ה-140 להתפרצותו, פלט לבה רותחת וזרמים פירוקלסטיים, כשלפתע הופיע בשמיים אור מסוג אחר לגמרי.

הר הגעש מאיון
הר הגעש מאיון| צילום: צילום: רשתות חברתיות

בשידור החי הופיע כדור אש ירוק ובוהק, ככל הנראה מטאור, שקרע את שמי הלילה והאיר את כל האזור בהבזק עז למשך מספר שניות. המחזה היה כה עוצמתי, שנראה היה כאילו המטאור עומד לפגוע ישירות בצלעו הצפונית של הר הגעש המאיים.

הר הגעש מאיון (צילום: מסך)

בתחילה, הדיווחים הראשוניים אף הצביעו על אפשרות של פגיעה בקרקע, אך לאחר בדיקה מעמיקה של נתונים סיסמיים וצילומי מצלמות נוספות, המומחים הרגיעו. התברר כי האור המרהיב היה תוצאה של התפרקות המטאור באטמוספירה, רגע לפני שנגע באדמה.

הר הגעש מאיון

השילוב של כדור אש ירקרק מהשמיים יחד עם הלבה האדומה והלוהטת שזרמה במורדות ההר יצר אפקט ויזואלי מהפנט. מדענים מציינים כי מדובר בצירוף מקרים נדיר ביותר, שבו תופעה קוסמית חולפת פוגשת בפעילות געשית מתמשכת, והכל לעיני המצלמות שתיעדו את הרגע ההיסטורי הזה.

טבעהר געשרץ ברשתכוכביםמטאור
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר