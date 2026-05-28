תיעוד נדיר: אלוף שי קלפר בזירות הנפילה הבוערות

אלוף פיקוד העורף בשאגת הארי - צילום: צה"ל

ברגעים הקריטיים של מבצע 'שאגת הארי', כוחות פיקוד העורף נפרסו במהירות שיא בזירות הנפילה, כשהם פועלים בנחישות תחת אש כדי להעניק מענה רפואי ולהציל חיים. מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, נצפה כשהוא מפקד מקרוב על מאמצי החילוץ והערכת המצב בשטח, תוך שהוא מתאם את פעילות היחידות המיוחדות מול האיומים הבלתי פוסקים.

פיקוד העורף בפעולה - צילום: צה"ל

התיעודים המבצעיים מהזירות משקפים את העבודה המורכבת של לוחמי ומתנדבי הפיקוד, שממשיכים לעמוד כחומה בצורה להגנת האזרחים ברגעי החירום המורכבים ביותר. פעילות זו מדגישה את חשיבות המוכנות המבצעית ואת המסירות המוחלטת של הדרגים הפיקודיים שנמצאים בקו הראשון, יד ביד עם כוחות ההצלה בשטח