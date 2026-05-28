כיכר השבת
בקו האש הראשון

תיעוד נדיר: אלוף שי קלפר בזירות הנפילה הבוערות

צפו בתמונות ובסרטונים הבלעדיים מתוך פעילות כוחות פיקוד העורף במבצע "שאגת הארי": מהרגעים המתוחים בשטח ועד להנחיות המבצעיות של מפקד הפיקוד – הצצה נדירה אל עבודת ההצלה והחילוץ תחת אש (צבא וביטחון)

אלוף פיקוד העורף בשאגת הארי
אלוף פיקוד העורף בשאגת הארי| צילום: צה"ל

ברגעים הקריטיים של מבצע 'שאגת הארי', כוחות פיקוד העורף נפרסו במהירות שיא בזירות הנפילה, כשהם פועלים בנחישות תחת אש כדי להעניק מענה רפואי ולהציל חיים. מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, נצפה כשהוא מפקד מקרוב על מאמצי החילוץ והערכת המצב בשטח, תוך שהוא מתאם את פעילות היחידות המיוחדות מול האיומים הבלתי פוסקים.

פיקוד העורף בפעולה
פיקוד העורף בפעולה| צילום: צה"ל

התיעודים המבצעיים מהזירות משקפים את העבודה המורכבת של לוחמי ומתנדבי הפיקוד, שממשיכים לעמוד כחומה בצורה להגנת האזרחים ברגעי החירום המורכבים ביותר. פעילות זו מדגישה את חשיבות המוכנות המבצעית ואת המסירות המוחלטת של הדרגים הפיקודיים שנמצאים בקו הראשון, יד ביד עם כוחות ההצלה בשטח

פיקוד העורף בפעולה (צילום: צה"ל)
צה"לחילוץפיקוד העורףשי קלפרנפילת טיליםמבצע שאגת האריהמלחמה באיראן

