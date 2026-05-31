סמ"ר מיכאל טיוקין הי"ד ( צילום: דובר צה"ל )

דובר צה"ל התיר הבוקר (ראשון) לפרסום את דבר נפילתו של סמ"ר מיכאל טיוקין הי"ד, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי (גדוד 846) שבחטיבת גבעתי. מיכאל הי"ד נפל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון.

באירוע הקשה בו נפל סמ"ר טיוקין הי"ד, נפצעו ארבעה לוחמים נוספים באורח קל. הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחותיהם עודכנו. סמ"ר טיוקין שירת בסיירת גבעתי, יחידה מובחרת בחטיבת גבעתי הפועלת באופן רציף בדרום לבנון מאז החל מבצע 'שאגת הארי'. לוחמי הסיירת מבצעים משימות מבצעיות מורכבות בשטח האויב, תוך סיכול תשתיות טרור של ארגון חיזבאללה והגנה על גבולות המדינה. חטיבת גבעתי נמצאת בימים אלו בלב הפעילות המבצעית המורחבת בדרום לבנון. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, כוחות החטיבה משתתפים במבצע הפיקודי להשמדת תשתיות הטרור ברכס הבופור ובמרחב נחל הסלוקי, במטרה להסיר את האיום הישיר מיישובי הצפון.

לוחמי צה"ל ברכס הבופור ( צילום: דובר צה"ל )

נפילתו של סמ"ר טיוקין הי"ד מצטרפת לשורה ארוכה של אבידות כואבות בחזית הצפונית מאיום רחפני הנפץ. בימים האחרונים נפלו מספר לוחמים נוספים בפעילות המבצעית בלבנון, ביניהם סמלת רותם ינאי הי"ד שנהרגה מפגיעת רחפן נפץ, וסמל נהוראי לייזר הי"ד מגדוד ההנדסה הקרבית.

רחפני הנפץ של חיזבאללה, המחוברים בסיב אופטי ומופעלים בשליטה מרחוק, מצליחים לעקוף מערכות הגנה מתוחכמות ולהסב אבידות כואבות לכוחות הביטחון. על פי דיווחים, מספר החיילים שנפגעו מרחפנים אלו עובר בימים אלו את מספר הנפגעים מפגיעות טילים בליסטיים.

במקביל לאירוע הקשה, כוחות צה"ל ממשיכים בפעילות מבצעית נרחבת בדרום לבנון. פיקוד הצפון מפעיל כוחות רבים במסגרת מבצע פיקודי להשמדת תשתיות חיזבאללה ברכס הבופור ובמרחב נחל הסלוקי, תוך בניית גשרים מעל נהר הליטאני ופריצת צירים בשטח.