יסרול שימען שלי // לזכרו של מפקד סיירת גולני גוני הרניק

ביום הולדת חמש, דּוֹד שלמה הביא לי חומש. שם היה כתוב באותיות דפוס מנוקדות: ליסרול שימען (גוני) ני"ו, בן חמש למקרא, עלה והצלח לתפארת המשפחה.

את הכול הבנתי, אבל מה זה גוני?

מה אתה מתרגש, אמר אבא, זו רק טעות כתיב קטנה של הדוד שלמה. תגיד תודה שהוא זכר את השם שלך, בגילו כבר שום דבר לא ממש מפתיע.

אבל אמא תמיד הייתה יותר אופטימית מאבא שלי. היא גם ידעה שאני קצת כמו הדוד שלמה, תמיד שוכח. אז היא אמרה: מחר לפני השינה אני אספר לך.

היא צדקה.

רק לפני הבר מצווה, כשהראיתי לאבא שלי את הרקמה של התפילין עם השם שלי, אותיות שמחות שזורות בחוטי כסף וזהב, ראיתי אותו מסתכל ואז קם ונכנס לחדר. שמעתי אותו מקנח את האף. אבא בחיים לא בוכה, אצלו תמיד הכול בשליטה, וכמו שהיה אומר לי כשהייתי בוכה: "די עם זה, תהיה גבר..."

אבל כשהוא יצא, אמרתי לו: זה בגלל גוני, נכון?

----

מלחמת לבנון הראשונה, מלחמת שלג, מלחמת שלום הגליל. בכולן אבא היה חייל בסיירת גולני.

מפקד הסיירת דאז היה קיבוצניק מהדור הישן, מלח הארץ. חסר פחד ולוחם ללא חת. בלילות של פשיטות, נטולות ירח עטופים בדובון, תחת נוהל אתג"ר בצצ"ת, ברגע שהמפקד היה נותן סימן שאפשר לשתות מהמימייה, אבא תמיד היה שומע מהכיוון שלו "אמן". אפילו בבוקר שלפני הפשיטה על מוצב הבופור, הוא נכנס לנגמ"ש ואמר לאבא 'אתה הקמיע שלנו', נישק לאבא את התפילין ויצא.