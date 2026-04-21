דוח הפשיעה העולמי לשנת 2026 חושף מציאות מטלטלת שבה "בירות הפחד" החדשות משנות את פני המפה הביטחונית. במרכז הסערה ניצבת דרום אפריקה, שהפכה למוקד עולמי של חוסר יציבות כאשר לא פחות מחמש מעריה התברגו בעשירייה הראשונה והמסוכנת ביותר בעולם.

בראש המצעד המפוקפק ניצבת פיטרמריצבורג, שהוכתרה כעיר המסוכנת ביותר על פני הגלובוס עם מדד בטיחות נמוך להחריד של 17.2 בלבד. מיד אחריה צועדת בביטחה פרטוריה, הבירה המנהלית, כשהיא מקדימה את קראקס שבוונצואלה ואת פורט מורסבי שבפפואה גינאה החדשה. האימה לא עוצרת שם, שכן יוהנסבורג ודרבן משלימות נוכחות דרום-אפריקאית מבהילה בחמשת המקומות הראשונים. העשירייה הפותחת כוללת גם את סן פדרו סולה מהונדורס, את פורט אליזבת (גקברה) שבדרום אפריקה, ואת ממפיס שבארצות הברית, שמוכיחה כי גם מעצמות המערב אינן חסינות מפני נסיקה בשיעורי הפשיעה האלימה. את הרשימה סוגרת סלבדור הברזילאית, המדגימה את מאבקי הכוח המדממים בתוך הפאבלות של דרום אמריקה.

הסיבות למציאות העגומה הזו אינן מקריות, והן נטועות עמוק בתוך אי-שוויון כלכלי קיצוני, אבטלה גואה והפצה רחבה של נשק בלתי חוקי.

בערים כמו פיטרמריצבורג ויוהנסבורג, התושבים חיים בחרדה מתמדת מפני שוד מזוין, פריצות אלימות לבתים וחטיפות רכבים, כאשר המשטרה המקומית מתקשה לספק מענה מול כנופיות מאורגנות ושחיתות שלטונית. המעבר מתקופת האפרטהייד להפרדה עירונית עמוקה יצר שכונות מבודדות שהפכו לחממות לפשע חסר רחמים.

בתוך הכאוס העולמי הזה, מעניין לראות היכן ממוקמת ישראל על המפה. למרות האתגרים הביטחוניים המוכרים, ערי ישראל נחשבות לבטוחות משמעותית ביחס למוקדי הפורענות בעולם. ירושלים מדורגת במקום ה-274 עם מדד פשיעה מתון יחסית, בעוד שתל אביב-יפו נחשבת לבטוחה עוד יותר וממוקמת במקום ה-346, רחוק מאוד מהפסגה המסוכנת.

עבור מי שמחפש שקט נפשי מוחלט, המדד חושף גם את הצד המואר של הגלובוס. אבו דאבי שבאיחוד האמירויות הוכתרה כעיר הבטוחה ביותר בעולם, כשהיא מובילה בגאווה מדד בטיחות יוצא דופן של 88.9. לצדה ניצבות טייפה ודוחה, המהוות איים של ביטחון אישי שבהם ניתן ללכת לבד בלילה ללא כל חשש.