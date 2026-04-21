פושעים בבית הכלא - אל סלבדור ( צילום: ד"ש )

בצעד דרמטי שמרעיד את אמריקה הלטינית, החלה התביעה באל סלבדור במשפט המוני נגד 492 מנהיגים של כנופיית ה-MS-13 (מארה סלוואטרוצ'ה). הנאשמים עומדים בפני אישומים של למעלה מ-37,000 פשעים שבוצעו לאורך יותר מעשור, הכוללים רצח בנסיבות מחמירות, חטיפות וסחר בנשק.

בין הנאשמים נכללים 24 מהבכירים ביותר בדרג הפיקודי של הארגון, שחלקם אף מבוקשים להסגרה על ידי ארצות הברית. בשל המורכבות הלוגיסטית והסיכון הביטחוני העצום, המשפט מתנהל באופן וירטואלי. הנאשמים מופיעים על מסכי ענק בשידור ישיר מבתי הכלא השונים - חלקם כלואים שם כבר שנים רבות ואחרים נעצרו לאחרונה במסגרת מצב החירום במדינה. התביעה הצהירה בנחרצות כי "כל פשע שבוצע על ידי חברי הכנופיה היה חייב לעבור דרך המנהיגים", ולכן הם יידרשו לשלם על הסבל רב-השנים שגרמו לאזרחי אל סלבדור.

עיצרת פושעים באל סלבדור - צילום: נאיב בוקלה העומד הרשמי עיצרת פושעים באל סלבדור | צילום: צילום: נאיב בוקלה העומד הרשמי 10 10 0:00 / 3:00 עיצרת פושעים באל סלבדור ( צילום: נאיב בוקלה העומד הרשמי )

המשפט הנוכחי הוא שיאה של המלחמה בפשיעה שמוביל הנשיא נאיב בוקלה, שהפכה לאבן הפינה של ממשלו. מאז הכרזת מצב החירום במרץ 2022, נעצרו כ-76,000 בני אדם, והמדינה הקימה את "המרכז לכליאת טרוריסטים" (CECOT) – מגה-כלא המיועד להכיל עד 40,000 אסירים, שנחשב לגדול ביותר ביבשת אמריקה.

עם זאת, לצד התמיכה הציבורית הרחבה שהובילה לבחירתו המחודשת של בוקלה ברוב מוחץ, עולים קולות מדאיגים. ארגוני זכויות אדם ומבקרים חוששים כי הליכים המוניים אלו, המאפשרים לשפוט קבוצות גדולות על סמך ראיות כלליות, עלולים להוביל להרשעת חפים מפשע שנעצרו ללא הליך תקין.

פעילים חברתיים טוענים כי החקיקה החדשה היא "שרירותית" ועלולה להאשים כל אדם שחי בקהילה שנשלטה על ידי כנופיה בפשעים שלא ביצע.