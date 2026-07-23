מכה נוספת צפויה לכיסו של הנהג הישראלי: מחיר הדלק עומד לרשום עלייה חדה במיוחד בעוד קצת יותר משבוע, בין שבת לראשון, 1 באוגוסט.
על פי הערכות בשוק האנרגיה, אם לא יחול שינוי דרסטי במתיחות הביטחונית באזור, ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי צפוי להתייקר בכ-25 עד 30 אגורות ולהגיע לכ-7.75 שקלים.
מחיר ליטר בנזין בשירות מלא יחצה שוב את רף ה-8 שקלים, לאחר שבחודש יולי נרשמה ירידה משמעותית. העלייה החדה מגיעה על רקע ההסלמה הביטחונית במפרץ הפרסי והשלכותיה על שוק האנרגיה העולמי.
מהרגיעה לזינוק: מה קרה בשוק הנפט
הזינוק הצפוי במחיר הדלק מגיע לאחר שב-1 ביולי ירד מחיר הדלק ב-32 אגורות לעומת החודש הקודם ועמד על 7.48 שקלים, בעקבות רגיעה זמנית ופתיחת מיצרי הורמוז. אולם, ההסלמה במערכה של ארצות הברית מול איראן והחסימה של מעבר מכליות הנפט במיצרים הובילו לקפיצה חדה של כ-24% במחיר חבית נפט מסוג ברנט.
מחיר חבית הנפט זינק מ-77 דולר בסוף יוני לכ-96 דולר כיום. במקביל, שער הדולר רשם עלייה של כ-2.5% ונע סביב 3.06 שקלים. השילוב בין עליית מחיר הנפט והתחזקות הדולר יוביל לעלייה משמעותית במחיר הדלק בתחנות.
החשש: תדלוק האינפלציה
מחיר הדלק הרשמי ייקבע בסוף השבוע הבא על ידי משרד האנרגיה, בתום חמישה ימי מדידה של ממוצע מחירי הנפט והשער היציג של הדולר. במערכת הכלכלית מזהירים כי התייקרות חריגה זו בתחילת אוגוסט עלולה לתדלק את האינפלציה ולהרחיק את הורדת הריבית הבאה של בנק ישראל.
לפי תחזיות האנליסטים, מדד המחירים לצרכן צפוי לעלות ב-0.3% בחודש יולי וב-0.7% בחודש אוגוסט. עליית מחירי הדלק משפיעה על מגוון רחב של מוצרים ושירותים במשק, ממחירי המזון ועד עלויות התחבורה הציבורית.
יצוין כי ההסלמה מול איראן וההערכות בישראל שהיא צפויה לערב את ישראל בשבוע הקרוב עלולים גם להשפיע על מחירו של ליטר דלק בחודש הבא. כל עוד המתיחות הביטחונית נמשכת, מחירי האנרגיה צפויים להישאר גבוהים.
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