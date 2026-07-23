תחנת דלק ( צילום: Photo by Jamal Awad/Flash90 )

מכה נוספת צפויה לכיסו של הנהג הישראלי: מחיר הדלק עומד לרשום עלייה חדה במיוחד בעוד קצת יותר משבוע, בין שבת לראשון, 1 באוגוסט.

משפיע על הדלק ( צילום: Shutterstock )

החשש: תדלוק האינפלציה

מחיר הדלק הרשמי ייקבע בסוף השבוע הבא על ידי משרד האנרגיה, בתום חמישה ימי מדידה של ממוצע מחירי הנפט והשער היציג של הדולר. במערכת הכלכלית מזהירים כי התייקרות חריגה זו בתחילת אוגוסט עלולה לתדלק את האינפלציה ולהרחיק את הורדת הריבית הבאה של בנק ישראל.

לפי תחזיות האנליסטים, מדד המחירים לצרכן צפוי לעלות ב-0.3% בחודש יולי וב-0.7% בחודש אוגוסט. עליית מחירי הדלק משפיעה על מגוון רחב של מוצרים ושירותים במשק, ממחירי המזון ועד עלויות התחבורה הציבורית.

יצוין כי ההסלמה מול איראן וההערכות בישראל שהיא צפויה לערב את ישראל בשבוע הקרוב עלולים גם להשפיע על מחירו של ליטר דלק בחודש הבא. כל עוד המתיחות הביטחונית נמשכת, מחירי האנרגיה צפויים להישאר גבוהים.