התקיפות שבוצעו הלילה - צילום: סנטקום התקיפות שבוצעו הלילה | צילום: צילום: סנטקום 10 10 0:00 / 0:24

המתיחות במזרח התיכון ממשיכה להסלים: פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) הודיע הבוקר (חמישי) כי כוחותיו השלימו בשעות הלילה סבב תקיפות נוסף נגד מטרות צבאיות באיראן. זוהי הלילה ה-12 ברציפות שבו פועלים האמריקנים התקפית נגד הרפובליקה האסלאמית, במסגרת מערכה רחבת היקף שמטרתה לשחוק את יכולותיה הצבאיות של טהראן.

על פי ההודעה הרשמית של פיקוד המרכז, התקיפה התרחשה בסביבות השעה 22:30 (שעון חוף מזרחי של ארה"ב), כאשר הכוחות האמריקנים כיוונו למגוון רחב של יעדים אסטרטגיים. בין המטרות שהותקפו: יכולות ימיות מתקדמות, מתקני אחסון של טילים וכלי טיס בלתי מאוישים, אתרי מעקב חופיים ונכסי הגנה אווירית. ב-CENTCOM הבהירו כי מטרת התקיפות היא "לשחוק ולפגוע עוד יותר" ביכולתה של איראן להוציא לפועל מתקפות נגד כלי שיט אזרחיים ומסחריים בנתיבי השיט הבינלאומיים. האיום הזה הפך לממשי ויומיומי בתקופה האחרונה, כאשר משמרות המהפכה האיראניים מנסים לשבש את חופש השיט במצר הורמוז ובמפרץ עומאן. בתקיפות השתתפו מטוסי קרב אמריקנים מתקדמים, ספינות חיל הים ורחפנים, במטרה לפגוע במדויק במטרות הצבאיות מבלי לפגוע באזרחים. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, זהו חלק ממערכה רחבה שארה"ב מנהלת נגד איראן בימים האחרונים.

התקיפות האמריקניות באיראן - מהמראת המטוסים ושיגורי הטילים ועד הפגיעה ביעדים - צילום: CENTCOM התקיפות האמריקניות באיראן - מהמראת המטוסים ושיגורי הטילים ועד הפגיעה ביעדים | צילום: צילום: CENTCOM 10 10 0:00 / 1:09

סגר ימי והסטת ספינות

בצבא ארה"ב מסכמים חודש פעיל במיוחד, במסגרתו הותקפו עשרות אתרים צבאיים איראניים על הקרקע, ובמקביל חודש הסגר הימי נגד המדינה. נכון להיום, כוחות CENTCOM הסיטו את מסלולן של תשע ספינות מסחריות והשביתו ספינה אחת, במטרה למנוע מכלי שיט להיכנס או לצאת מנמלים איראניים בניגוד למגבלות.

המערכה האמריקנית כוללת גם תקיפות ממוקדות במתקנים אסטרטגיים. כפי שחשפנו בכיכר השבת, בפעולה כירורגית השמידו כוחות CENTCOM את מגדל התצפית והפיקוח הימי בנמל צ'אהבהאר, ששימש כ"עיניים והאוזניים" של איראן במפרץ עומאן במשך עשורים.

מכלית נפט במצרי הורמוז ( צילום: Shutterstock )

50 אלף חיילים דרוכים

ההודעה האמריקנית מסתיימת במסר תקיף של הרתעה, לפיו יותר מ-50,000 אנשי שירות אמריקנים פועלים כעת ברחבי המזרח התיכון. בפיקוד המרכז מדגישים כי הכוחות נותרים "בדריכות גבוהה מאוד, ממוקדים, קטלניים ומוכנים" לכל התפתחות.

המתיחות הביטחונית מגיעה לשיאים חדשים, כאשר איראן מאיימת בתגובה. בישראל, הממשלה החליטה להאריך את ההכרזה על "מצב מיוחד בעורף" בכל רחבי המדינה, על רקע הערכות ביטחוניות מדאיגות. במסמך שהועבר לשרים צוין במפורש כי "קיימת עדיין סבירות גבוהה שתתרחש התקפה על האוכלוסייה האזרחית".