השפלה באוויר: הצפע החדש קטל את הכטמ"מים האיראניים

הישג עולמי דרמטי למטוס ה-F-16 "VIPER" החדש של בחריין, שהפיל בקרב אוויר-אוויר שני כטמ"מים מתאבדים מתוצרת איראן. המטוס הוזנק לאחר שמערכות ההגנה הקרקעיות נכשלו – וסיפק יירוט מושלם (תקיפה והגנה)

הצוות על ספינת המטוסים האמריקאית אברהם לינקולן (CVN 72) (צילום: פיקוד המרכז של ארה"ב (סנטקום) | חשבון רשמי)

בשמי המפרץ הפרסי נרשם השבוע אירוע מבצעי שמסמן נקודת מפנה בלוחמה האווירית המודרנית. חיל האוויר המלכותי של בחריין הפיל שני כטמ"מים איראניים במה שמוגדר כטבילת האש המבצעית הראשונה של מטוס הקרב המתקדם F-16 בלוק 70, המכונה "VIPER". האירוע, שהתרחש לפני כשבועיים, חשף את היכולות המרשימות של המטוס החדיש מול האיום ההולך וגובר של כלי טיס בלתי מאוישים.

על פי דיווחים בינלאומיים, שני כטמ"מים איראניים חדרו למרחב האווירי של בחריין בלילה שנחשב לכוננות שגרתית. מערכות המכ"ם הקרקעיות זיהו את האיום, אך מערכות ההגנה האווירית הקרקעיות נתקלו בקושי לנעול על המטרות הקטנות והאיטיות. בשלב זה הוזנק מטוס ה-VIPER, שהשלים את המשימה בדיוק כירורגי והפיל את שני הכטמ"מים.

מוכנות שיא בדת"קים: טכנאים בודקים את מערכות החימוש של מטוס הקרב לפני היציאה למשימה. (צילום: חיל האוויר האמריקאי @usairforce)

טילים במיליוני דולרים נגד כטמ"מים זולים

הטייס הבחרייני בחר שלא לקחת סיכונים במהלך המרדף האווירי. הוא שיגר טילי AMRAAM מתקדמים לטווח בינוני בשילוב עם טילי סיידוויינדר מדגם AIM-9X - נשק שמחירו נאמד במאות אלפי דולרים לכל שיגור. למרות שהמטוס מצויד בתותח וולקן שיכול היה לבצע את המשימה בעלות נמוכה יותר, הבחירה בטילים מונחים הבטיחה ודאות מוחלטת שהכטמ"מים לא יגיעו ליעדם.

כידוע, הדילמה הכלכלית של המלחמה המודרנית מציבה שאלות קשות: האם כדאי לירות טיל שעולה מיליון דולר כדי ליירט כטמ"ם זול? אולם, כאשר בוחנים את הנתונים המבהילים שפרסם צבא בחריין - לפיהם יורטו מאז פברואר 194 טילים ו-515 כטמ"מים - נראה כי היעילות המבצעית והצורך להגן על תשתיות קריטיות גוברים על השיקול הכספי.

מטוס ה-F-16 המתקדם של בחריין (צילום: חיל האוויר האמריקאי)

טכנולוגיה מתקדמת בשירות ההגנה

מטוס ה-F-16 בלוק 70 מצויד במכ"ם AESA מתקדם מתוצרת נורת'רופ גראמן ובפוד כיוון "צלף" (Sniper), המעניקים לו יכולות זיהוי ומעקב יוצאות דופן. המערכות הללו אפשרו לטייס לזהות את הכטמ"מים האיראניים במרחק רב, לעקוב אחריהם ולבצע יירוט מדויק. על פי הדיווחים, המטוס הוכיח את עצמו כתשובה המוחצת לאיומים המשתנים של ציר הרשע.

חברת לוקהיד מרטין, יצרנית המטוס, כבר ממהרת להתגאות בביצועים המבצעיים. נציגי החברה מבהירים כי ה-F-16 VIPER כבר אינו רק הבטחה על הנייר - הוא קוטל כטמ"מים מוכח בשדה הקרב. ההישג מגיע על רקע מאמצי חימוש נרחבים של ארצות הברית במדינות המפרץ, כאשר ירדן, האמירויות וכווית מקבלות שדרוגים משמעותיים למערכי ההגנה האווירית שלהן.

מערך הגנה אזורי מתגבש

ההישג של בחריין מגיע על רקע היערכות אזורית מקיפה מול האיום האיראני. מדינות המפרץ בונות מערך הגנה רב-שכבתי המשלב מטוסי קרב מתקדמים, מערכות הגנה אווירית קרקעיות ויכולות מודיעיניות משופרות. כאמור, צבא בחריין דיווח על יירוט מאות איומים אוויים בחודשים האחרונים, מה שמעיד על עצימות האיום המתמשך.

בנוסף לכך, איחוד האמירויות מציע להשתתף בקואליציה צבאית להגנה על מצר הורמוז, כאשר מטוסי ה-F-16 שלה עשויים להצטרף למערכה. המהלכים הללו משקפים שינוי תפיסתי במדיניות הביטחונית של מדינות המפרץ, שכבר אינן מסתפקות בהגנה פסיבית אלא נערכות לפעולות התקפיות במידת הצורך.

יצוין כי האירוע מדגים את החשיבות של במלחמה המודרנית. בעוד מערכות הגנה קרקעיות מתקשות להתמודד עם כטמ"מים קטנים ואיטיים, מטוסי קרב מתקדמים מצוידים בחיישנים ובנשק מדויק מספקים פתרון יעיל. ההישג של בחריין צפוי לעודד מדינות נוספות באזור לשדרג את חילות האוויר שלהן ולהשקיע בטכנולוגיות מתקדמות.

3
זו תעודת עניות לא הצלחה, להזניק מטוס קרב בשביל כטב"מים "טיפשים"
אדיר
2
עוד דגם של F16 שמפיל כטמ"ם מה חדש? שזה בלוק 70 ולא 60 או I סופה? הרי בסוף המטוס הוא מעולה לא משנה הדגם מה השוק והתדמה הרי גם אפצ'י' המיושן נורא שלנו (יש לנו את האפצי'ם הרי ישנים בעולם שהם מדגם A עם מעט שדרוגים) מצליח וכן F16 מדגמים ישנים יותר, אין להתכחש שאומנם שדגם בלוק 70 הוא משפר יכולות אבל אם בח
אלמוני
1
השבוע? זה בתוך "הפסקת האש" לא? מישהו שמע על זה? או שמטשטשים בכוונה כל דבר שמראה את האמת בנוגע ל"הפסקת האש" הזו?
דני

