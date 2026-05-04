הכיפה של המארינס: רפאל העבירה מיירטי 'טמיר' עוצמתיים לארה"ב

בטקס חגיגי שנערך ביום חמישי, נרשם פרק חדש בשיתוף הפעולה הביטחוני בין ישראל לארצות הברית: מנהלת "חומה" במשרד הביטחון וחברת רפאל מסרו את המנה הראשונה של מיירטי "טמיר" לחיל הנחתים האמריקני. מדובר בצעד מכונן במסגרת תוכנית ה-MRIC (יכולת יירוט לטווח בינוני), שנועדה להעניק לכוחות המארינס הגנה אווירית ניידת וקטלנית מפני איומי המחר.

המערכת, המבוססת על הארכיטקטורה המוכחת של כיפת ברזל שהצילה אינספור חיים בישראל, הותאמה במיוחד לדרישות הצבא האמריקני. על פי הנמסר מרפאל, האספקה הושלמה בלוח הזמנים המתוכנן ותתמוך בהקמת המחלקה המבצעית הראשונה של המארינס המצוידת ביכולת זו.

מכיפת ברזל לשדות הקרב האמריקניים

מיירטי "טמיר" מהווים את לב ליבה של מערכת כיפת ברזל, שהוכיחה את עצמה בשנים האחרונות כמגן האנושי הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל. עם יותר מ-10,000 יירוטים מבצעיים ושיעורי הצלחה של למעלה מ-90 אחוז, המערכת שינתה מן היסוד את חוסנה של החברה הישראלית מול מטחי הטילים.

כעת, הניסיון המבצעי חסר התקדים הזה משתלב במערך הלחימה המתוחכם של חיל הנחתים האמריקני. המערכת מסוגלת ליירט מגוון רחב של איומים, בהם טילי שיוט וכלי טיס בלתי מאוישים, בסביבות לחימה דינמיות ומורכבות. היכולת הניידת של המערכת מאפשרת לכוחות המארינס להיערך במהירות מול איומים משתנים בזירות המבצעיות השונות.