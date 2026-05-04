הכיפה של המארינס: רפאל העבירה מיירטי 'טמיר' עוצמתיים לארה"ב

מנהלת "חומה" במשרד הביטחון וחברת רפאל השלימו את מסירת המנה הראשונה של מיירטי כיפת ברזל לארה"ב. המיירטים ישולבו בתוכנית MRIC של חיל הנחתים, במטרה לספק הגנה ניידת ועוצמתית נגד טילי שיוט וכטב"מים עבור הכוחות הפרוסים בחזית (תקיפה והגנה)

ניסוי אש חיה של מערכת היירוט כיפת ברזל ומיירטי טמיר| צילום: צילום: חברת רפאל הישראלית וצבא ארה"ב | חשבון רשמי רפאל

בטקס חגיגי שנערך ביום חמישי, נרשם פרק חדש בשיתוף הפעולה הביטחוני בין ישראל ל: מנהלת "חומה" במשרד הביטחון וחברת רפאל מסרו את המנה הראשונה של מיירטי "טמיר" לחיל הנחתים האמריקני. מדובר בצעד מכונן במסגרת תוכנית ה-MRIC (יכולת יירוט לטווח בינוני), שנועדה להעניק לכוחות המארינס הגנה אווירית ניידת וקטלנית מפני איומי המחר.

המערכת, המבוססת על הארכיטקטורה המוכחת של כיפת ברזל שהצילה אינספור חיים בישראל, הותאמה במיוחד לדרישות הצבא האמריקני. על פי הנמסר מרפאל, האספקה הושלמה בלוח הזמנים המתוכנן ותתמוך בהקמת המחלקה המבצעית הראשונה של המארינס המצוידת ביכולת זו.

מכיפת ברזל לשדות הקרב האמריקניים

מיירטי "טמיר" מהווים את לב ליבה של מערכת כיפת ברזל, שהוכיחה את עצמה בשנים האחרונות כמגן האנושי הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל. עם יותר מ-10,000 יירוטים מבצעיים ושיעורי הצלחה של למעלה מ-90 אחוז, המערכת שינתה מן היסוד את חוסנה של החברה הישראלית מול מטחי הטילים.

כעת, הניסיון המבצעי חסר התקדים הזה משתלב במערך הלחימה המתוחכם של חיל הנחתים האמריקני. המערכת מסוגלת ליירט מגוון רחב של איומים, בהם טילי שיוט וכלי טיס בלתי מאוישים, בסביבות לחימה דינמיות ומורכבות. היכולת הניידת של המערכת מאפשרת לכוחות המארינס להיערך במהירות מול איומים משתנים בזירות המבצעיות השונות.

מיירט מדגם טמיר (צילום: משרד הביטחון)

הסכם רב-שנתי ושיתוף פעולה הדוק

המשלוח הנוכחי הוא הסנונית הראשונה במסגרת הסכם רכש רב-שנתי, שנחתם לאחר סדרת ניסויים והערכות מבצעיות מוצלחות בשטח. במנהלת "חומה" וברפאל הבהירו כי שיתוף הפעולה ההדוק עם השותפים האמריקניים יימשך לאורך כל שלבי הפריסה, תוך ניצול הידע הטכנולוגי והניסיון הקרבי הנרחב שנצבר בישראל בתחום ההגנה מפני טילים.

יצוין כי בעוד ישראל ממשיכה להאיץ את קצב ייצור החימושים במסגרת המאמץ לעצמאות חימושית, הרי שהאספקה לצבא ארה"ב מהווה הכרה בינלאומית ביכולות הטכנולוגיות והמבצעיות של התעשייה הביטחונית הישראלית. המערכת תאפשר לכוחות האמריקניים להתמודד עם איומי המחר בזירות המורכבות ביותר בעולם, תוך שימוש בטכנולוגיה שהוכיחה את עצמה בתנאי לחימה אמיתיים.

שיגור מיירט טמיר (צילום: משרד הביטחון |חשבון רשמי באנגלית)

הברית האסטרטגית בין ישראל לארצות הברית ממשיכה להתחזק, כאשר הטכנולוגיה הישראלית הופכת לחלק בלתי נפרד ממערך ההגנה האמריקני. עדכונים נוספים בהמשך.

