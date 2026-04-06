מטח מאיראן ב-3:25 בלילה: מיליונים במקלטים, פצועה קשה בת"א

השקט הלילי של מיליוני ישראלים נקרע הלילה (בין ראשון לשני) בשעה 3:20 לפנות בוקר, כשאזעקות החלו להדהד לאורך קו החוף במרכז הארץ ועד הרי השומרון. תוך דקות ספורות, טילי יירוט האירו את שמי המרכז במרדף אחר טילים בליסטיים ששוגרו מעומק השטח האיראני.
המתקפה הרב-זירתית תפסה את אזרחי ישראל בשעת לילה מאוחרת, כאשר רובם המכריע שקועים בשינה. בעוד שבמרכז הארץ הופעלו אזעקות מסודרות לאחר הודעות מוקדמות של פיקוד העורף, הרי שבאזור ירושלים האזעקות נשמעו ללא כל התרעה מקדימה - מצב שעורר בהלה רבה בקרב התושבים.
יוזכר כי מוקדם יותר נשמעו אזעקות ביישובי קו העימות בצפון והגליל המערבי בשל שיגורים וירי חיזבאללה מלבנון
אזעקות ללא התרעה בירושלים
כידוע, פיקוד העורף מסר לאחרונה הצהרה חריגה המדגישה את מורכבות היירוט והזיהוי של איומים ממרחק רב. "ישנם מצבים שבהם תתקבל אזעקה ללא התרעה מקדימה לפניה, בהתאם לתנאים המבצעיים", נמסר מפיקוד העורף. עוד ציינו כי "זיהוי ירי ומתן הנחיה מקדימה מושפעים ממגוון גורמים מבצעיים, ולכן לא תמיד ניתן לספק זמן היערכות ממושך".
משמעות ההנחיה היא שבניגוד לירי רקטי מאיראן, שבו לרוב ישנה התרעה מקדימה של כמה דקות, בירי מסוים ייתכן שהצופרים יופעלו רק ברגע הזיהוי הסופי של האיום. הדבר מחייב את הציבור להיכנס למרחבים מוגנים באופן מיידי עם הישמע האזעקה, ללא כל דקה של היסוס.
אסון בכניסה למקלט
האירוע הקשה ביותר במהלך הלילה נרשם בתל אביב, שם אישה כבת 80 נפלה בכניסה למקלט ונמצאה מחוסרת הכרה. על פי הדיווחים, האישה מיהרה להיכנס למרחב המוגן עם הישמע האזעקה, אך נפלה בכניסה ונפצעה באורח קשה.
צוותי מד"א שהגיעו למקום העניקו לה טיפול רפואי ראשוני ופינו אותה לבית החולים כשמצבה מוגדר קריטי. המקרה מדגיש את הסכנה הכפולה שבה ניצבים אזרחים בעת אזעקה - הן מהאיום עצמו והן מהצורך לרוץ במהירות למקלט.
יירוטים מוצלחים מעל המרכז
מערכות ההגנה האווירית פעלו במלוא העוצמה במהלך הלילה. דיווחים על יירוטים מוצלחים נרשמו מעל גוש דן והשפלה, כאשר רסיסי יירוט נפלו במספר מוקדים. בשלב זה לא דווח על נזק משמעותי למבנים או על נפגעים ישירים מהירי האיראני.
על פי הנמסר, מערכות חץ וכיפת ברזל פעלו בתיאום מלא ליירוט הטילים הבליסטיים. התושבים דיווחו על רעשי פיצוצים עזים בשמיים ועל ראיית כדורי אש - סימן ליירוטים מוצלחים של מערכות ההגנה.
יצוין כי במהלך מטח הטילים האחרון ששוגר מאיראן לפני מספר ימים לעבר ירושלים, נפלו שברי יירוט ברחבת הר הבית, במתחם כנסיית הקבר ובאזור הרובע היהודי. כוחות המשטרה ומג"ב אתרו חלקי יירוט גדולים במיוחד, חלקם בגודל של ארבעה מטרים, שהותירו נזקים ניכרים במתחמים.
בעקבות האירועים האחרונים, גובש מתווה מיוחד לפתיחת המקומות הקדושים בירושלים תחת הגבלות חמורות.
0 תגובות