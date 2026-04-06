מטח מאיראן ב-3:25 בלילה: מיליונים במקלטים, פצועה קשה בת"א

יירוטי טילים ( צילום: Yossi Aloni/Flash90 )

השקט הלילי של מיליוני ישראלים נקרע הלילה (בין ראשון לשני) בשעה 3:20 לפנות בוקר, כשאזעקות החלו להדהד לאורך קו החוף במרכז הארץ ועד הרי השומרון. תוך דקות ספורות, טילי יירוט האירו את שמי המרכז במרדף אחר טילים בליסטיים ששוגרו מעומק השטח האיראני.

ההתרעה המקדימה ( צילום מסך )

אסון בכניסה למקלט

האירוע הקשה ביותר במהלך הלילה נרשם בתל אביב, שם אישה כבת 80 נפלה בכניסה למקלט ונמצאה מחוסרת הכרה. על פי הדיווחים, האישה מיהרה להיכנס למרחב המוגן עם הישמע האזעקה, אך נפלה בכניסה ונפצעה באורח קשה.

צוותי מד"א שהגיעו למקום העניקו לה טיפול רפואי ראשוני ופינו אותה לבית החולים כשמצבה מוגדר קריטי. המקרה מדגיש את הסכנה הכפולה שבה ניצבים אזרחים בעת אזעקה - הן מהאיום עצמו והן מהצורך לרוץ במהירות למקלט.

יירוטים מוצלחים מעל המרכז

מערכות ההגנה האווירית פעלו במלוא העוצמה במהלך הלילה. דיווחים על יירוטים מוצלחים נרשמו מעל גוש דן והשפלה, כאשר רסיסי יירוט נפלו במספר מוקדים. בשלב זה לא דווח על נזק משמעותי למבנים או על נפגעים ישירים מהירי האיראני.

על פי הנמסר, מערכות חץ וכיפת ברזל פעלו בתיאום מלא ליירוט הטילים הבליסטיים. התושבים דיווחו על רעשי פיצוצים עזים בשמיים ועל ראיית כדורי אש - סימן ליירוטים מוצלחים של מערכות ההגנה.

יירוט טילים בליסטיים. ארכיון ( צילום: Wisam Hashlamoun/Flash90 )

יצוין כי במהלך מטח הטילים האחרון ששוגר מאיראן לפני מספר ימים לעבר ירושלים, נפלו שברי יירוט ברחבת הר הבית, במתחם כנסיית הקבר ובאזור הרובע היהודי. כוחות המשטרה ומג"ב אתרו חלקי יירוט גדולים במיוחד, חלקם בגודל של ארבעה מטרים, שהותירו נזקים ניכרים במתחמים.

בעקבות האירועים האחרונים, גובש מתווה מיוחד לפתיחת המקומות הקדושים בירושלים תחת הגבלות חמורות.