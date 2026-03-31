תיעוד מהתקיפות ( צילום: דובר צה"ל )

צה"ל מפרסם כעת (שלישי) תיעודים מיוחדים ממבצע שאגת הארי, המתעדים תקיפות מדויקות שבוצעו בהכוונת למד"ן לעבר מערכות הגנה אוויריות ברחבי טהרן.

התיעודים חושפים את המאמץ השיטתי של חיל האוויר להעמיק את הפגיעה במערכי ההגנה של משטר הטרור האיראני. על פי הנמסר מדובר צה"ל, המטסים מתמקדים בפגיעה במערכות ההגנה האוויריות שנועדו להגן על תשתיות המשטר בבירה האיראנית. כידוע, מערכות אלו מהוות חלק מרכזי מהגנת המשטר מפני תקיפות אוויריות, ושיתוקן מאפשר לחיל האוויר חופש פעולה רחב יותר במרחב האווירי האיראני.

ההסבר על התקיפות ( צילום: דובר צה"ל )

יותר מ-230 תקיפות ביממה האחרונה

במקביל לפגיעה במערך ההגנה, חיל האוויר בהכוונת אמ"ן ביצע ביממה האחרונה יותר מ-230 תקיפות נוספות לפגיעה במטרות של המשטר האיראני. בין המטרות שהותקפו: משגרי טילים בליסטיים שהיו מוכנים לשיגור לעבר ישראל, ואתרי ייצור אמצעי לחימה מתקדמים.

על פי הנתונים שפורסמו, צה"ל תקף עד כה למעלה מ-600 תשתיות טרור של המשטר האיראני באמצעות כ-2,500 חימושים. בין המטרות: יותר מ-20 מטרות של ההנהגה הביטחונית האיראנית, יותר מ-150 טילים בליסטיים ויותר מ-200 מערכות הגנה איראניות.

פגיעה במפעלי ייצור אמצעי לחימה

במהלך הלילה האחרון (שני-שלישי) השלים חיל האוויר בהכוונת אמ"ן גל תקיפה נוסף להעמקת הפגיעה בתעשיות ייצור אמצעי הלחימה של המשטר האיראני. המטס התמקד באתרי ייצור מרכזיים בטהרן ובסביבתה, במטרה לנטרל את יכולות הייצור והפיתוח של המשטר.

בין המטרות שהותקפו: מפעל ששימש ליציקת ומילוי ראשי קרב בחומר נפץ של טילים בליסטיים שיועדו לשיגור לעבר ישראל, מתחם מחקר ופיתוח של רכיבים לאמצעי לחימה מתקדמים, ואתר ייצור רכיבים לטילים בליסטיים. כמו כן הותקף אתר ייצור, מחקר ופיתוח של רכיבים לטילי נ"ט, טילי קרקע-אוויר זעירים ואמצעי לחימה נוספים.

התקיפות באיראן ( צילום: דו"צ )

המאמץ הרב-זירתי נמשך

על פי הנתונים שפורסמו מאגף המבצעים, במהלך היומיים האחרונים תקף צה"ל כ-40 אתרי ותעשיות ייצור, מחקר ופיתוח של אמצעי לחימה. הפעילות מהווה המשך ישיר למטסי התקיפות הקודמים שבוצעו בימים האחרונים, במסגרתם תקף צה"ל כ-170 מטרות באמצעות כ-400 חימושים לאורך 24 שעות.

כידוע, רצף המטסים להעמקת הפגיעה בתעשיות הייצור הצבאיות נמשך כחלק מהמאמץ לנטרל את יכולות הייצור של המשטר האיראני. "צה"ל ימשיך לפעול בהגנה ובהתקפה בכלל הזירות", נמסר מדובר צה"ל. עד כה גויסו כ-110,000 אנשי מילואים למערכה הרב-זירתית.