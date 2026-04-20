"סכין בגב": איטליה מקפיאה את הסכם ההגנה עם ישראל

משבר דיפלומטי חריף פרץ בין ירושלים לרומא, כאשר ראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני הודיעה אמש על החלטה להקפיא את הסכם ההגנה ארוך השנים בין המדינות. המהלך, שהחל במכתב רשמי משר ההגנה האיטלקי לשר הביטחון ישראל כ"ץ, מסמן נקודת מפנה ביחסים עם אחת התומכות המובהקות של ישראל באירופה.

בירושלים מיהרו להנמיך להבות. גורמים רשמיים הגיבו למהלך וטענו כי מדובר במזכר הבנות "נטול תוכן ממשי" וכי להחלטה אין משמעות מבצעית בשטח. לדבריהם, ביטחון המדינה ויכולות צה"ל לא ייפגעו מהצעד האיטלקי, שנתפס יותר כהצהרה פוליטית מאשר כפגיעה צבאית.

רקע למתיחות: תקריות בלבנון

מאחורי הקלעים מסתתרת מתיחות חריפה על רקע המערכה בלבנון. איטליה, שחייליה משרתים בכוח יוניפי"ל בדרום לבנון, זועמת על תקריות הירי שבהן נפגעו אנשיה. שר החוץ האיטלקי, אנטוניו טאיאני, החריף את הטון ואמר בשיחת נזיפה לשגריר ישראל: "אין להניח לישראל להפוך את ביירות לעזה שנייה".

ההסכם שהושהה, העוסק בסחר צבאי ובמחקר ופיתוח, חולש על עסקאות ענק. בעשור האחרון ייצאה ישראל לאיטליה ציוד ביטחוני בשווי 250 מיליון יורו, כולל כ-1,500 טילי "ספייק" של חברת רפאל. יצוין כי מדובר בשיתוף פעולה אסטרטגי שנמשך שנים רבות.

טראמפ מסתער על מלוני

המשבר הדיפלומטי קיבל תפנית דרמטית כאשר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התבטא בחריפות נגד ראש ממשלת איטליה. כזכור, מלוני הבהירה כי "דבריו של הנשיא טראמפ כלפי האב הקדוש בלתי מתקבלים על הדעת", והוסיפה כי "האפיפיור הוא ראש הכנסייה הקתולית, וזה נכון וטבעי שהוא יקרא לשלום".

טראמפ לא השאיר את הדברים על כנם, והשיב בחריפות יוצאת דופן. "היא זו שאינה מתקבלת על הדעת, כי לא אכפת לה אם לאיראן יהיה נשק גרעיני", מסר הנשיא האמריקאי. "איראן הייתה מפוצצת את איטליה בתוך שתי דקות אם הייתה יכולה".

הנשיא האמריקאי המשיך והאשים את ראש ממשלת איטליה בחוסר שיתוף פעולה בנושאים ביטחוניים מרכזיים. "היא לא רוצה לעזור לנו עם נאט"ו, ולא רוצה לעזור לנו להיפטר מהנשק הגרעיני", טען טראמפ. "היא מאוד שונה ממה שחשבתי".

תגובות בישראל

שר החוץ גדעון סער פרסם תגובה חריפה נגד יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד שקבל על המשבר ביחסים עם איטליה. לפיד טען בפוסט כי ההחלטה של איטליה הינה כישלון של הממשלה ושל "שר החוץ הלא-קיים" כלשונו.

סער הגיב לו בחריפות בפוסט, בו כינה את לפיד "ליצן" ו"חסר בגרות". "הציוץ התורן של הליצן הוא עוד כשלון מביך של 'ראש האופוזיציה' הלא קיים", כתב סער. "אם היה למי שכיהן בעבר על הנייר כ'שר החוץ' של ישראל ידע מינימלי הוא היה יודע שאין בכלל הסכם כזה. יש מזכר הבנות שמעולם לא נוצק בו או היה בו תוכן של ממש".

בעוד הנזק הביטחוני המיידי עשוי להיות קטן, הנזק הדיפלומטי מול אחת השותפות המרכזיות בנאט"ו עלול להקרין על מרחב הלגיטימציה של ישראל באירופה כולה. מלוני נחשבת לאחת מבעלות בריתו המרכזיות של טראמפ באירופה, וכמנהיגה ימנית שהבינה את הצורך להילחם בטרור.

