טווח 150 ק"מ וללא GPS: הפגז שהפך לטיל חסין שיבושים

מערכת הטילים החדשה 🚀M270 - צילום: סוכנות התמיכה והרכש של נאט"ו (NSPA) @NSPA_NATO

בניסוי דרמטי שהתקיים במדבריות ניו מקסיקו, הצליחה חברת "טיבריוס אירוספייס" לשנות את הפיזיקה המוכרת של עולם הארטילריה. הפגז החדש, המכונה "Sceptre", משלב יכולות שנחשבו עד כה לבלתי אפשריות: הוא נורה מתותח רגיל, עומד בעומס פיזיקלי קיצוני של 18,000 ג'י, ולאחר מכן מדליק מנוע סילון שמאיץ אותו למהירות של מאך 3.5 - כ-4,200 קמ"ש.

הפיתוח מבטיח לשנות את כל מה שידענו על שדה הקרב המודרני. במקום להסתמך על טילים יקרים ומורכבים, צבאות יוכלו להשתמש בתותחי 155 מ"מ קיימים כדי להשמיד מטרות אסטרטגיות בעומק שטח האויב - במחיר של פגז ארטילרי רגיל.

הנתונים שפורסמו מהניסוי מדהימים: הפגז עמד בעומס פיזיקלי בלתי נתפס של 18,000 ג'י ברגע הירי מהתותח - עומס שהורס מערכות אלקטרוניות רגילות תוך שבריר שנייה. אולם מערכות ה-Sceptre המשיכו לפעול באופן מלא. מיד לאחר היציאה מקנה התותח, נפרסו מערכות הייצוב האווירודינמיות, ומנוע הראמג'ט (דחף אוויר) נכנס לפעולה. התוצאה: הפגז הגיע לגובה של כ-20,000 מטר וטס למרחק של 150 קילומטרים - פי ארבעה מהטווח הסטנדרטי של ארטילריה קונבנציונלית. הדיוק המדהים: סטייה של פחות מ-5 מטרים מהמטרה המיועדת.

בינה מלאכותית נגד לוחמה אלקטרונית

בניגוד לטילים מודרניים התלויים במערכות GPS שניתנות לשיבוש, ה-Sceptre תוכנן לפעול בסביבה עוינת מלאה בלוחמה אלקטרונית. הפגז מצויד במערכת בינה מלאכותית מתקדמת המאפשרת תיקון מסלול עצמאי, ללא תלות בשידורי לוויין או קרקע.

היכולת הזו הופכת את המערכת לחסינה מפני ניסיונות שיבוש של האויב - בעיה קריטית שפוקדת מערכות נשק מודרניות רבות. כידוע, בשדות קרב עכשוויים, יכולות לוחמה אלקטרונית הפכו לנשק מרכזי, ומערכות רבות מאבדות את יעילותן כאשר הן מנותקות ממקורות הניווט החיצוניים.

ביצועי טיל במחיר של פגז

השלכות הפיתוח על האסטרטגיה הצבאית עשויות להיות מרחיקות לכת. בעולם שבו מלאי הטילים המדויקים הולך ומתדלדל, והעלויות של מערכות שיגור מתקדמות מרקיעות שחקים, הפתרון של טיבריוס אירוספייס מציע חלופה מהפכנית.

המערכת מאפשרת להשתמש בדלקים נפוצים כמו סולר, ומבוססת על ארכיטקטורה פתוחה המאפשרת שדרוגים עתידיים. הדבר הופך את הארטילריה הקנית מנשק סיוע טקטי לכלי הכרעה אסטרטגי - יכולת להשמיד מפקדות, מערכות מכ"ם ומתקני תשתית בעומק שטח האויב, ללא צורך במטוסים או טילי שיוט יקרים.

יצוין כי הפיתוח מצטרף לשורה של חידושים טכנולוגיים בתחום הנשק המדויק. כפי שדווח לאחרונה בכיכר השבת, גם חברות ישראליות משקיעות משאבים עצומים בפיתוח חימושים מתקדמים המשלבים דיוק כירורגי עם עלויות נמוכות יחסית.

סוף עידן הטילים היקרים?

אם תוצאות הניסוי יוכחו כעקביות ויעברו את שלב הפיתוח לייצור סדרתי, אנו עשויים להיות עדים לשינוי פרדיגמה בלחימה המודרנית. היכולת לייצר באופן תעשייתי זול פגזים בעלי ביצועי טיל, תוך שימוש בתשתיות ארטילריה קיימות, עשויה לשנות את מאזן הכוחות בשדות קרב עתידיים.

המגמה הזו משתלבת עם מהלכים דומים במדינות נוספות. כפי שדווח בכיכר השבת, מדינות אירופה משקיעות מיליארדי דולרים בהקמת מפעלים לייצור תחמושת מתקדמת, תוך הבנה שהעתיד שייך למי שיוכל לשלב כמות עם איכות.