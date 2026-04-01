"נמאס לנו להיות שק חבטות": האמירויות מציעות F-16 למלחמה

איחוד האמירויות, שבנתה את תדמיתה כמדינת יוקרה ושקט עסקי, מבצעת בימים אלה תפנית דרמטית במדיניותה הביטחונית. על פי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", אבו-דאבי לא רק מציעה בסיסים צבאיים לכוחות המערב - היא מוכנה לשלוח את מטוסי ה-F-16 שלה למערכה חזיתית נגד איראן ולהשתתף בכיבוש איים אסטרטגיים במפרץ הפרסי.

המהלך חסר התקדים מגיע על רקע התקיפות האיראניות האחרונות שפגעו קשות בעורק החיים של האמירויות. כידוע, מצר הורמוז אינו רק נתיב שיט עבור המדינה - הוא המקור למזון, לאנרגיה ולכל מה שהפך את דובאי ואבו-דאבי לפנינות המזרח התיכון. כעת, כשאיראן מהמרת על כל הקופה ומאיימת לחנוק את המפרץ, האמירויות מבהירות: זו מלחמת קיום.

על פי גורמים ערבים שצוטטו בתקשורת הבינלאומית, האמירויות כבר לא מסתפקת בגינויים דיפלומטיים. המדינה דוחקת בארצות הברית ובמעצמות אירופה להקים קואליציה צבאית שתכבוש מחדש איים אסטרטגיים בנתיב המים, כולל את האי אבו מוסא המוחזק בידי איראן זה עשרות שנים. בנוסף לתוכנית הכיבוש, חיל הים והיחידות המיוחדות של האמירויות נערכים למלא תפקיד פעיל בפינוי מוקשים ימיים ובליווי מכליות נפט תחת אש. המסר ברור: אבו-דאבי מוכנה לשלם מחיר בדם כדי לשבור את אחיזת החנק האיראנית על המפרץ.

המחיר הכלכלי: כשדובאי רועדת

המוטיבציה של איחוד האמירויות אינה רק צבאית - היא הישרדותית כלכלית. התקיפות האיראניות האחרונות פגעו בציפור הנפש של המדינה: שוק הנדל"ן המפואר בדובאי ספג מכה אנושה, תעשיית התיירות המשגשגת קרסה, עובדים הוצאו לחל"ת והבורסות רועדות. מצוד סוכני חיזבאללה במפרץ הוסיף לתחושת האיום הקיומי.

מצר הורמוז, שדרכו עוברת שמינית מהסחר העולמי, הוא לא רק נתיב מים עבור האמירויות - הוא המקור לכל מה שהפך את המדינה למעצמה כלכלית. כל יום של חסימה או איום על הנתיב עולה למדינה מאות מיליוני דולרים.

צעדי ענישה: "אין כניסה לאיראנים"

במקביל להכנות הצבאיות, האמירויות כבר החלו ב"מלחמה קרה" בתוך הבית: סגירת בית החולים והמועדון האיראני המפורסם בדובאי, ואיסור גורף על כניסת אזרחים איראנים למדינה. הצעדים הללו, שהיו בלתי מתקבלים על הדעת עד לפני חודשים ספורים, מעידים על עומק השינוי במדיניות האמירתית.

למרות האיום בווטו רוסי או סיני במועצת הביטחון של האו"ם, גורמים במפרץ מבהירים: גם אם המאמץ הדיפלומטי ייכשל, איחוד האמירויות תהיה שם כתף אל כתף עם ארצות הברית בשדה הקרב. הסיור האחרון של זלנסקי במפרץ חיזק את שיתוף הפעולה הביטחוני האזורי.

חיל האוויר של האמירויות: שובר השוויון

עם צי מטוסי F-16 מנוסים, מערכות הגנה אווירית מתקדמות ומאגר כטב"מי ביון מהמשוכללים בעולם, איחוד האמירויות עשויה להיות שובר השוויון במערכה מול איראן. המעורבות שלהם לא רק תקל על המחסור בחימושים אצל ארצות הברית וישראל, אלא תספק את הלגיטימציה הערבית הדרושה למבצע צבאי רחב היקף.

יצוין כי בשבועות האחרונים התגברו הדיווחים על חימוש מואץ של מדינות המפרץ, כאשר ארצות הברית מעבירה מערכות נשק מתקדמות לירדן, לכווית ולאיחוד האמירויות. המהלכים הללו מצביעים על הכנה אזורית מקיפה למערכה צבאית נגד איראן.

השורה התחתונה: המפרץ הפרסי עומד בפני שינוי דרמטי. האמירויות, שבחרה עד כה בדיפלומטיה ובכסף, מבהירה כעת שהיא מוכנה גם לשלם במטוסי קרב ובחיילים. המלחמה על מצר הורמוז היא המלחמה על הקיום של כל האזור.