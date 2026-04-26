טריליון דולר באוויר: ארה"ב מעתיקה את כיפת ברזל הישראלית

מה שהחל כהשראה ישירה מכיפת הברזל הישראלית, הופך במהירות למבצע ההנדסי השאפתני ביותר בתולדות הפנטגון. "כיפת הזהב של אמריקה" (GDA), עליה הכריז הנשיא דונלד טראמפ לפני כשנה, דוהרת קדימה בקצב שמשאיר מאחור את כל התחזיות המוקדמות. תחת פיקודו של גנרל חיל החלל מייקל גוטליין, המערכת כבר לא נמצאת רק על הנייר – היא הופכת לרשת הגנה פעילה שנועדה לאטום את שמי ארצות הברית הרמטית.

המיזם משקף שינוי תפיסתי עמוק בדוקטרינה הביטחונית האמריקאית. בעוד שבעבר הסתמכה וושינגטון על יכולות תקיפה והרתעה, כיום היא משקיעה משאבים עצומים ביצירת מערך הגנה רב-שכבתי שיכול להתמודד עם איומים מתקדמים בזמן אמת. הלקח המרכזי שהפנטגון הפיק מהעימות עם איראן ומהמלחמה באוקראינה ברור: המלחמה העתידית תתנהל במהירות דמיונית, וללא מערכות אוטומטיות מתקדמות – אין סיכוי לנצח. טכנולוגיה שמקבלת החלטות במקום בני אדם בלב המערכת עומדת רשת חיישנים מתקדמת בחלל, המסוגלת לעקוב אחרי איומים גלובליים בזמן אמת. המערכת נועדה להתמודד עם הסיוט של מערכות הביטחון המערביות: טילים היפר-סוניים וטילי שיוט מתקדמים הטסים במהירויות קיצוניות. באמצעות ארכיטקטורה פתוחה ובינה מלאכותית, "כיפת הזהב" אמורה לפעול באוטומציה מלאה ולקבל החלטות יירוט בשברירי שנייה – מהירות ששום מפעיל אנושי לא יכול להתחרות בה. מתקפת AI קורעת: הממים והתמונות המשעשעות לאחר הודעת החיבור בנט-לפיד ב. ניסני | 17:26 היכולת לזהות ולעקוב אחרי מטרות בזמן אמת היא קריטית במיוחד נוכח האיומים החדשים. כפי שעלה מהעימות עם איראן, כטב"מים מתאבדים זולים מסוגלים לשתק מתקני אנרגיה ולזעזע את הכלכלה העולמית. מול נחילי ה"שאהד" האיראניים והאיומים במצר הורמוז, וושינגטון מציבה צבא רפאים אוטונומי שנועד להחזיר את ההרתעה האמריקאית למרכז הבמה.

המספרים המסחררים: בין 180 מיליארד לטריליון דולר

אבל הדרמה האמיתית מתרחשת במסדרונות הקונגרס. בעוד הממשל מציג הערכות של כ-185 מיליארד דולר, משרד התקציב של הקונגרס מזהיר מפני בור תקציבי שעלול להגיע ל-542 מיליארד דולר ב-20 השנים הקרובות. מומחי ביטחון עצמאיים הולכים רחוק יותר וטוענים כי העלות הכוללת של המיזם השאפתני עלולה לחצות את רף הטריליון דולר, כתלות בהיקף הפריסה ובמעורבותן של ענקיות כמו לוקהיד מרטין ו-RTX.

הזינוק התקציבי משקף את ההבנה שהמלחמה העתידית תהיה מלחמת מלאי. כאשר חיל הים האמריקאי מגדיל את רכש המיירטים שלו מ-12 טילים בלבד ליותר מ-400 תוך שנה אחת, המסר האסטרטגי ברור: המחסנים מתמלאים בקצב רצחני. על פי נתונים שפורסמו, חיל הים הגיש בקשה לרכישת 405 טילי פטריוט מדגם PAC-3 MSE בעלות של 4.19 מיליון דולר ליחידה – סכום כולל של כ-1.7 מיליארד דולר.

מיירט הפטריוט PAC-3 MSE בשיגור דרמטי.

לקחי שדה הקרב: איראן ואוקראינה שינו את התחזיות

הסיבה לבהלה הזו נעוצה בשדות הקרב המדממים. מאז פתיחת המבצע נגד איראן והלחימה הבלתי פוסקת באוקראינה, קצב צריכת המיירטים שבר את כל התחזיות. הפנטגון הגדיר את החימושים הללו כ"עדיפות המימון הגבוהה ביותר", כאשר היצרנית "לוקהיד מרטין" כבר קיבלה חוזה להגדלת קווי הייצור.

הדחיפה המסיבית מגיעה כלקח ישיר מהעימות מול איראן. הפנטגון הבין כי כטב"מים מתאבדים זולים מסוגלים לשתק מתקני אנרגיה ולזעזע את הכלכלה העולמית. מדובר בשינוי תפיסתי עמוק: לראשונה, מערכת הפטריוט הקרקעית "עולה על מדים" של חיל הים ומשולבת ישירות במערכת ה-Aegis על גבי משחתות ה-Arleigh Burke. השילוב הזה נועד להעניק לספינות המלחמה יכולת יירוט טילים בליסטיים מתקדמת שלא הייתה להן בעבר.

משגרי פטריוט של נאט"ו מול האיום המתפתח של טילים חמקניים חדשים

המודל הישראלי: מכיפת ברזל לכיפת זהב

ההשראה הישירה מכיפת הברזל הישראלית ניכרת בכל פרט. במהלך המלחמה מול איראן, ישראל שיגרה לאיחוד האמירויות סוללת "כיפת ברזל" יחד עם עשרות לוחמים ומפעילים מהרכב צה"ל כדי לתפעל את המערכת בשטח המדינה הערבית. מדובר בצעד חסר תקדים, שכן זו הפעם הראשונה בהיסטוריה שבה ישראל שולחת סוללת "כיפת ברזל" פעילה למדינה אחרת לצרכי הגנה מבצעית.

הצלחת המערכת הישראלית בשטח הוכיחה את היתכנות הקונצפט. על פי נתוני משרד ההגנה האמירותי, איראן שיגרה לעבר המדינה כ-550 טילים בליסטיים וטילי שיוט, לצד למעלה מ-2,200 כטב"מים. בעוד שמרבית האיומים יורטו, ההצלחה המבצעית של כיפת הברזל שכנעה את הפנטגון שהמודל ניתן להרחבה לכיסוי שטחים עצומים.

טיל החץ

העתיד: יכולת מבצעית בתוך שלוש שנים?

למרות סימני השאלה הפוליטיים והתקציביים, הפנטגון כבר העניק חוזים ראשוניים לרכיבי מפתח. המטרה המוצהרת היא להגיע ליכולת מבצעית ראשונית בתוך שלוש שנים בלבד – קצב חסר תקדים עבור פרויקט בסדר גודל כזה. במקביל, משרד ההגנה האמריקאי הגיש בקשת תקציב חסרת תקדים לשנת 2027, המסמנת מהפכה אסטרטגית במערך הביטחוני של ארצות הברית.

בלב התוכנית עומדת קבוצת העבודה האוטונומית, המכונה DAWG. היחידה, שפעלה עד כה עם תקציב צנוע של 226 מיליון דולר בלבד, צפויה לזנק לתקציב של כמעט 55 מיליארד דולר – זינוק שנתי שמהווה את הגדול ביותר אי פעם עבור תוכנית הגנה בודדת בהיסטוריה האמריקאית. המימון מיועד לרכישה מסיבית של מערכות קיימות ושדרוגן בשטח, תוך שיתוף פעולה הדוק עם כוחות מיוחדים המעבירים משוב מהיר ליצרניות המובילות.

אם התוכנית תצליח לשרוד את המכשולים בוושינגטון, היא עשויה להגדיר מחדש את המושג "הגנת המולדת" ולבסס את ארצות הברית כמעצמה בלתי חדירה בעידן של איומים על-קוליים. המסר לאיראן ולמתחרות האחרות ברור: השמיים האמריקאיים הופכים לבלתי חדירים.