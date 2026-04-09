פי 30 יותר טילים: ארה"ב בטירוף רכש של אלפי פטריוט

כאשר חיל הים האמריקני מגדיל את רכש המיירטים שלו מ-12 טילים בלבד ליותר מ-400 תוך שנה אחת, המסר האסטרטגי ברור: המחסנים מתמלאים בקצב רצחני, והסבלנות הדיפלומטית נגמרת. הקפיצה הדרמטית בתקציב ההגנה האמריקני לשנת 2027 מציירת תמונה של היערכות למלחמה רב-זירתית בעצימות גבוהה, כאשר לקחי המערכות באיראן ובאוקראינה שינו את כללי המשחק.

על פי הנתונים שפורסמו, חיל הים הגיש בקשה לרכישת 405 טילי פטריוט מדגם PAC-3 MSE בעלות של 4.19 מיליון דולר ליחידה - סכום כולל של כ-1.7 מיליארד דולר. מדובר בשינוי תפיסתי עמוק: לראשונה, מערכת הפטריוט הקרקעית "עולה על מדים" של חיל הים ומשולבת ישירות במערכת ה-Aegis על גבי משחתות ה-Arleigh Burke. השילוב הזה נועד להעניק לספינות המלחמה יכולת יירוט טילים בליסטיים מתקדמת שלא הייתה להן בעבר.

לקחי שדה הקרב: איראן ואוקראינה שינו את התחזיות

הסיבה לבהלה הזו נעוצה בשדות הקרב המדממים. מאז פתיחת המבצע נגד איראן והלחימה הבלתי פוסקת באוקראינה, קצב צריכת המיירטים שבר את כל התחזיות. הפנטגון הגדיר את החימושים הללו כ"עדיפות המימון הגבוהה ביותר", כאשר היצרנית "לוקהיד מרטין" כבר קיבלה חוזה להגדלת קצב הייצור ביותר מפי שלושה. על פי הדיווחים, החברה נדרשת לעמוד בדרישה הבלתי נתפסת של 3,200 טילים בשנה אחת לכלל הזרועות - מספר שמשקף את ההיקף האמיתי של האיום המודיעיני. כידוע, המערכות באזור המזרח התיכון הוכיחו כי מלאי המיירטים מתרוקן בקצב מהיר בהרבה מהצפוי, ובעלות שמזנקת בעשרות אחוזים.

אתגר המכ"ם: האם הטכנולוגיה תעמוד בקצב?

למרות הזרמת המיליארדים, סימני שאלה טכנולוגיים עדיין מרחפים מעל הפרויקט. בעוד שהשילוב עם מכ"מי ה-AN/SPY-1 הוותיקים הוכח בניסויים, מומחים צבאיים תוהים האם ה-MSE יהיה תואם לדור הבא של המכ"מים (AN/SPY-6 ו-7) שאמורים להוביל את חיל הים בעשורים הקרובים.

בתוך כך, ההזמנות האמריקניות יקבלו קדימות מוחלטת, מה שעלול להשאיר שותפות בינלאומיות של ארה"ב בתחתית התור למיירטים קריטיים. כאמור, שווייץ כבר מאיימת לבטל עסקת פטריוט ענקית לאחר שארה"ב העדיפה את אוקראינה על חשבונה - תקדים שמעיד על העומק האמיתי של המשבר.

מרוץ החימוש הגלובלי: מי נשאר מאחור?

התמונה הרחבה יותר מגלה מרוץ חימוש עולמי חסר תקדים. בעוד ארה"ב מזניקה את תקציב ההגנה שלה לשיאים חדשים, גם הודו מבצעת מהלך אסטרטגי של 25 מיליארד דולר שכולל רכישת מערכות S-400 מרוסיה וכטב"מי תקיפה מתקדמים. המסר האסטרטגי ברור: המעצמות מתכוננות לתרחישים שעד לפני שנים נחשבו לבלתי אפשריים.

יצוין כי הקפיצה הדרמטית ברכש המיירטים משקפת גם שינוי בתפיסה האופרטיבית. חיל הים האמריקני כבר לא מסתפק ביכולות ההגנה האווירית הקיימות, אלא דורש שכבת הגנה נוספת שתאפשר לו להתמודד עם איומים בליסטיים מתקדמים - בדיוק מהסוג שאיראן מפתחת בקצב מואץ.

