17 מיליארד דולר ו-AI: המהלך האמריקני למיגור איום הכטב"מים

השריון המסורתי, שפעם שלט ללא עוררין בשדה הקרב היבשתי, ניצב בשנים האחרונות בפני אתגר קיומי. כטב"מים מתאבדים זולים, רחפני FPV ואש מדויקת הפכו את הטנקים הכבדים למטרות פגיעות. אולם ארצות הברית לא מוותרת על עליונות היבשה - ועכשיו היא משקיעה סכום חסר תקדים כדי להבטיח שכוח המחץ שלה יישאר קטלני גם בעידן החדש.

על פי דיווח של אתר Army Recognition, משרד ההגנה האמריקני הקצה תקציב עצום של 16.8 מיליארד דולר במסגרת ספר תקציב המלחמה לשנת 2027. המטרה: לבנות מחדש את עוצבות היבשה של צבא ארה"ב כך שיהיו קלות יותר, מחוברות יותר וסתגלניות יותר מול האיומים המתפתחים.

המגן המתמרן: נגמ"ש הסטרייקר ( צילום: הקורפוס המוטס ה-18 | צבא ארה"ב )

שלושה פרויקטים אסטרטגיים במרכז התוכנית עומדים שלושה פרויקטים מרכזיים שישנו את פני הלוחמה היבשתית: טנק ה-M1E3 אברמס: לאחר שהצבא האמריקני הבין כי לא ניתן להמשיך להכביד על הטנק במיגון פסיבי, הוחלט על פיתוח גרסה מודולרית וקלה יותר. הטנק החדש ישלב מערכות הגנה אקטיביות מתקדמות וארכיטקטורה פתוחה שתאפשר הטמעה מהירה של טכנולוגיות חדשות. זהו מעבר מהותי מהגישה המסורתית של הוספת שכבות שריון. רכב הלחימה XM30: היורש המיועד של נגמ"ש ה"בראדלי" האגדי לא יהיה רק רכב להובלת חיילים. הוא יהפוך לצומת מרושת שיפעיל מערכות בלתי מאוישות, ישמש כפלטפורמת ירי מדויק ויספק מודיעין בזמן אמת. כל רכב יהיה למעשה חיישן מודיעיני קטלני.

9 פגזים בדקה: טכנולוגיה ארטילרית מתקדמת ( צילום: ערוץ X רשמי של משרד ההגנה הבריטי. )

פלטפורמת ה-AMPV: הרכב הרב-תכליתי שכבר החל להיכנס לשימוש מחליף את נגמ"שי ה-M113 המיתולוגיים. השדרוג מביא שיפור דרמטי בשרידות ובקישוריות הדיגיטלית, תוך שמירה על גמישות תפעולית.

חיל הנחתים לא נשאר מאחור

ההשקעה אינה מתמקדת רק בצבא היבשה. חיל הנחתים האמריקני מקבל תקציב נפרד לרכישת רכבים אמפיביים מתקדמים ומערכות ירי מבוזרות המותאמות ללוחמה בחופים מאוימים. המטרה: לשמור על יכולת ההיערכות המהירה והתמרון בסביבות ימיות עוינות.

ניסוי הקצה במיאמי: המסוק נושא רכבי שטח בזמן שהוא מתחבר למיכלית דלק באוויר" ( צילום: AI )

האתגר: שמירה על כוח הלחימה בשדה קרב מודרני

האתגר הגדול של התעשיות הביטחוניות יהיה לספק את הכלים הללו מבלי להיגרר לעלייה במשקל ובעלויות. הלקח מהלחימה באוקראינה ברור: שדה הקרב המודרני נשלט על ידי מודיעין רציף, לוגיסטיקה מאוימת ואיומים אוויריים זולים שיכולים להשמיד פלטפורמות יקרות.

התוכנית האמריקנית מבקשת לתת מענה לכך באמצעות שילוב של קישוריות דיגיטלית, מערכות הגנה אקטיביות וגמישות תפעולית. במקום להסתמך על שריון כבד בלבד, הצבא האמריקני משקיע ביכולת לזהות איומים מרחוק, לתמרן במהירות ולהגיב בדיוק.

כטב"ם, אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

מבט לעתיד

ההשקעה העצומה של 17 מיליארד דולר משקפת הבנה אמריקנית עמוקה: השריון לא מת, אלא משתנה. הטנקים של העתיד יהיו קלים יותר, חכמים יותר ומחוברים יותר. הם יפעלו כחלק ממערכת מרושתת שבה כל פלטפורמה היא גם חיישן וגם נשק.

זהו לא רק רכש ציוד, אלא עיצוב מחדש של כוח המחץ האמריקני מול האיומים של העשור הבא. השאלה היא אם גם צבאות אחרים, כולל צה"ל, ילמדו את הלקח ויתאימו את עצמם לעידן החדש של לוחמת היבשה.