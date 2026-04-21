560 מיליון אירו: המערכת הישראלית שמגינה על הגרעין האירופי

בצעד היסטורי עבור התעשייה הביטחונית הישראלית, הגיעה השבוע לסלובקיה הסוללה הראשונה של מערכת ההגנה האווירית המתקדמת "ברק MX", פרי פיתוח של התעשייה האווירית לישראל. המערכת נפרסה באזור הרגיש ביותר במדינה – בין שתי תחנות כוח גרעיניות, במהלך שמסמן את שיקומו של מערך ההגנה הסלובקי שנחלש משמעותית בעקבות העברת מערכות ה-S-300 הישנות לידי אוקראינה.

כפי שדווח באתר החדשות 'קרסי' (Kresy), שר ההגנה הסלובקי רוברט קליניאק אישר כי למרות עיכובים שנבעו מהמתיחות הביטחונית בין ישראל לאיראן, המערכת כבר נמצאת בשטח וצפויה להפוך למבצעית מלאה בתוך שבועות בודדים. לצד הסוללות הגיעו למדינה גם מומחים ישראלים המלווים את הטמעת המערכת והדרכת הצוותים המקומיים.

העסקה, שנחתמה בשלהי 2024 בשווי של כ-560 מיליון אירו, כוללת אספקה של שש סוללות מלאות עד שנת 2030. מדובר בהישג משמעותי עבור התעשייה הביטחונית הישראלית, המצטרף למגמה רחבה באירופה שבה המלחמה באוקראינה דוחפת מדינות רבות ביבשת לאמץ טכנולוגיות הגנה ישראליות שהוכיחו את עצמן בזמן אמת בשדה הקרב. ה"ברק MX" נחשבת למערכת גמישה במיוחד, המאפשרת שיגור של שלושה סוגי מיירטים שונים לטווחים של עד 150 קילומטר מאותו משגר – יכולת ייחודית המאפשרת התמודדות רב-שכבתית עם איומים מגוונים כגון מטוסים, טילי שיוט וטילים בליסטיים. הגמישות הזו הופכת את המערכת לפתרון אידיאלי עבור מדינות שמחפשות הגנה מקיפה מול מגוון רחב של איומים.

מילוי חלל אסטרטגי

הפריסה הסלובקית מגיעה בעיתוי קריטי. לאחר שהמדינה העבירה את מערכות ההגנה האווירית הסובייטיות הישנות שלה לאוקראינה, נותר מערך ההגנה שלה חשוף באופן משמעותי. המערכת הישראלית נועדה למלא את החלל הזה ולספק הגנה מתקדמת על אתרים אסטרטגיים, בראשם תחנות הכוח הגרעיניות.

ההצלחה הישראלית בסלובקיה מצטרפת לשורה של עסקאות דומות ברחבי אירופה. כפי שדווח בכיכר השבת, גרמניה עצמה נמצאת במגעים לייצור רכיבים עבור מערכת "כיפת ברזל" הישראלית, בעוד מדינות נוספות בנאט"ו מחזקות את שיתוף הפעולה עם התעשייה הביטחונית הישראלית.

טכנולוגיה מוכחת בקרב

היתרון המרכזי של המערכות הישראליות טמון בעובדה שהן עברו "טבילת אש" אמיתית. בעוד מערכות רבות באירופה מבוססות על תיאוריה ובדיקות מעבדה, הטכנולוגיה הישראלית הוכיחה את עצמה בתנאי לחימה אמיתיים. כפי שדווח בכיכר השבת, מערכת כיפת ברזל לבדה ביצעה למעלה מ-10,000 יירוטים מבצעיים עם שיעורי הצלחה של מעל 90 אחוז.

המומחיות הישראלית בתחום ההגנה האווירית, שנרכשה במהלך עשרות שנים של התמודדות עם איומים מגוונים, הופכת את המערכות הישראליות למבוקשות ביותר בשוק העולמי. המציאות הביטחונית המשתנה באירופה, עם האיום הרוסי ברקע, מאיצה את המגמה הזו.

עדכונים נוספים על התקדמות הפריסה והפעלת המערכת בסלובקיה צפויים בהמשך.