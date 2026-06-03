ארנב ענק שזכה לכינוי 'קספר' הפך לוויראלי ברשתות החברתיות, לאחר שתועד כשהוא מסתובב ברחובות פריז.

לפי הדיווחים, הארנב שנראה גדול בהרבה מהממוצע של בני מינו הפך לאטרקציה תיירותית בפני עצמה בעיר.

נציין כי למרות שסיפורים ויראליים על “ארנבים ענקיים” נשמעים חריגים, קיימים גזעי ארנבים ביתיים שמגיעים לממדים מרשימים במיוחד. אחד הידועים שבהם הוא גזע ה"פלמי ענק", הנחשב לגדול ביותר בעולם הארנבים.

לפי מקורות וטרינריים, ארנבים מגזע זה מגיעים בדרך כלל למשקל של כ-6 עד 10 קילוגרם ואף יותר, ואורכם כשהם נמתחים יכול להגיע לכ-90 עד 120 סנטימטרים.